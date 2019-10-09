Актеры сериала «Ивановы-Ивановы» рассказали о съемках в новом сезоне

Мы позвонили исполнительнице одной из главных ролей – актрисе Елене Муравьевой, сыгравшей домработницу Катю в доме семьи богатых Ивановых (отца семейства и играет Бурунов), — и спросили, могла ли она предположить, что проект получится настолько успешным?

Актриса Елена Муравьева: «Если история исчерпает себя – значит, все закончится»

«Я надеялась на это, — ответила актриса. – У нас хорошая команда подобралась, и актерский состав, и съемочная группа. Плюс хороший сценарий».

Мы поинтересовались – наверное, в процесс съемок такого веселого сериала и на площадке было весело?

«Все очень веселые, со всеми проводить время было комфортно и весело, — призналась Елена. – И работать, партнерствовать было хорошо».

Стоит ли зрителям надеяться на продолжение сериала?

«Я хочу, чтобы было интересно, — лаконично ответила актриса. — Если будет интересно – значит, будет интересно. Если эта история исчерпает себя – значит, все закончится».

Алексей Лукин: «Это кайф и огромный опыт!»

Связались мы также и с Алексеем Лукиным, исполнившим одну из главных ролей в сериале (биологический сын Лидии и Алексея Ивановых в исполнении Анны Уколовой и Михаила Трухина), и поинтересовались – насколько важна для него эта роль?

«Для меня этот проект очень ценен, — ответил актер. — Это моя первая главная роль, я ради проекта даже из института ушел. Не получилось совмещать учебу и проект, и я выбрал «Ивановых». Планирую восстановиться, учу язык, большая занятость сейчас у меня… Хочу попробовать себя где-нибудь в американских школах, колледжах».

С кем комфортнее всего работать на площадке, у кого опыта набирались, кем восхищались? – спросили мы молодого артиста, на что он ответил:

«Мы так сроднились за это время, стали одной большой семьей, так что даже не могу никого выделить. И наш дед прекрасный – Юрий Ицков, и Миша Трухин и Сережа Бурунов… Это кайф и огромный опыт!».

«Будет любовь с Лизой Арзамасовой»

В новом сезоне появится героиня, которую играет Лиза Арзамасова, и Алексей Лукин нам признался:

«Будет любовь! — но развивать тему отказался: — Больше пока ничего не могу вам сказать».

Правда, актер добавил, что и в жизни они с Лизой очень хорошие друзья.

«Сергей Бурунов – отличный человек»

И, конечно, мы не могли не спросить — насколько комфортно работать с таким мастером и всеобщим любимцем, как Сергей Бурунов? Алексей Лукин признался, что восхищается старшим товарищем:

«Сергей Александрович – это профессионал, мастер. Очень дружелюбный, открытый человек. Когда входит в кадр – сразу видно его мастерство. Ни о какой «звездной болезни» и речи быть не может. Это мой «батя», если можно так сказать. Отличный человек! Бывают моменты, когда он прикалывается, бывает – когда он серьезен. Я к нему прислушиваюсь, он мой друг».

Продолжая разговор о том, что для него значит сериал, Алексей рассказал:

«У меня и до «Ивановых» были проекты, но этот сериал, безусловно, — трамплин для меня. Я считаю, что вырос на проекте, это колоссальный опыт».

Алексей поделился с нами своими планами попробовать поучиться хотя бы несколько месяцев в одном из американских колледжей, связанных с актерским мастерством. Именно для этого он сейчас учит язык. Правда, плотный график пока не позволяет строить конкретные планы, но все же в перспективе у Алексея – учеба в США. Мы желаем ему удачи!

Идея взята из ток-шоу «Пусть говорят»

Напомним, речь в сериале идет о двух семьях с одинаковой фамилией. В обеих семьях – по сыну, и вот, спустя 16 лет после их рождения, выясняется, что детей когда-то подменили в роддоме, и в бедной семье Ивановых воспитывается богатый наследник, а у богатых Ивановых тоже подрастает «подменыш» — как сыр в масле, наслаждается обеспеченной жизнью тот, кому надлежит разделять суровые условия жизни небогатых родных.

Создатели сериала признаются: идею им «подсказало» шоу «Пусть говорят», одной из тем которого была именно подмена в роддоме – только в реальной ситуации были девочки, а не мальчики. Сценаристы додумали тему: а что может произойти, если две семьи сильно отличаются по материальному положению? И если обменяться детьми – отдать их родным по крови отцу и матери, вырвав из привычной среды?

В самом деле, тема очень увлекательная, что и доказывает успех сериала «Ивановы-Ивановы».

А вам нравится сериал «Ивановы-Ивановы»? Считаете ли, что такие сериалы нужны на нашем ТВ?