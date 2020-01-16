Amazon отказалась от съемок сериала по «Темной башне»

Один из самых знаменитых проектов Стивена Кинга вновь отложили на дальнюю полку.

Как сообщает издание Deadline, компания Amazon отказалась от идеи снять сериал по мотивам знаменитой серии книг маэстро ужасов Стивена Кинга «Темная башня».

Планы были грандиозными, сценарист Глен Маззара разработал пилотную серию и уже был отснят пробный эпизод — первый из тринадцати запланированных. Но после его просмотра руководство Amazon пришло к выводу, что тратить силы и время на этот проект не стоит.

По сюжету книг главный герой цикла «Темная башня» — Роланд Дискейн, Стрелок, рыцарь пограничной зоны, который вместо шпаг и мечей использует револьверы. Он хочет спасти свой мир, достигнув башни, расположенной в центре времени и пространства. По пути к нему присоединяются верный соратники, а при написании материала Стивен Кинг для главного героя взял образ Клинта Иствуда.

В пилотной серии Сэм Страйк из сериала «Чернобыль» сыграл Стрелка, а роль Человека в черном исполнил Яспер Пяякконен, известный по фильму «Сердце льва».