Сериалы

НТВ покажет шпионский детектив «Легенда Феррари» про судьбу разведчицы

Действие многосерийной картины развернется в первые годы после Октябрьской революции.

НТВ покажет шпионский детектив «Легенда Феррари» про судьбу разведчицы
Кадр из сериала "Легенда Феррари". Фото: PR НТВ

История основана на реальных событиях и рассказывает о поэтессе «малого» Серебряного века, Елене Феррари, также известной как Ольга Голубовская. Она была не только подругой Горького, Ходасевича и Шкловского, но и кадровой сотрудницей ГРУ РККА, которая организовывала покушение на Врангеля, вербовала военных инженеров в Европе и выстраивала агентурные сети в США.

Кадр из сериала "Легенда Феррари". Фото: PR НТВ
Кадр из сериала «Легенда Феррари». Фото: PR НТВ

В многосерийном детективе роль Эль Феррари исполнила актриса Ольга Погодина. Также в проекте задействованы такие известные актеры, как Павел Делонг, Константин Крюков, Николай Добрынин, Сергей Горобченко, Александр Бухаров, Артем Михалков и Дмитрий Исаев.

«В нашем кинематографе популярен образ мужчины-разведчика. А вот образ разведчицы-женщины не очень. Хотя женщины сделали для этой профессии бесценные вещи! Я как раз играю первую женщину-разведчицу Ольгу Голубовскую. Ольга Голубовская считается матерью советской разведки, потому что она создала всю европейскую и американскую резидентуру, которая работает до сих пор», – рассказала народная артистка России Ольга Погодина.

Поэтическую легенду для Эль Феррари придумал Урицкий. Благодаря привлекательности, знанию пяти языков и итальянским корням, разведчица убедительно играет эту роль. А стихи за нее пишет приставленный агент Яша Попов (Константин Крюков), который, к тому же, влюблен в Феррари.

Премьера сериала состоится 20 января в 21:00 на телеканале НТВ.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Легенда Феррари»детективНТВ
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
НТВ покажет шпионский детектив «Легенда Феррари» про судьбу разведчицы
Интересно?
Поделись с друзьями: