НТВ покажет шпионский детектив «Легенда Феррари» про судьбу разведчицы

История основана на реальных событиях и рассказывает о поэтессе «малого» Серебряного века, Елене Феррари, также известной как Ольга Голубовская. Она была не только подругой Горького, Ходасевича и Шкловского, но и кадровой сотрудницей ГРУ РККА, которая организовывала покушение на Врангеля, вербовала военных инженеров в Европе и выстраивала агентурные сети в США.

В многосерийном детективе роль Эль Феррари исполнила актриса Ольга Погодина. Также в проекте задействованы такие известные актеры, как Павел Делонг, Константин Крюков, Николай Добрынин, Сергей Горобченко, Александр Бухаров, Артем Михалков и Дмитрий Исаев.

«В нашем кинематографе популярен образ мужчины-разведчика. А вот образ разведчицы-женщины не очень. Хотя женщины сделали для этой профессии бесценные вещи! Я как раз играю первую женщину-разведчицу Ольгу Голубовскую. Ольга Голубовская считается матерью советской разведки, потому что она создала всю европейскую и американскую резидентуру, которая работает до сих пор», – рассказала народная артистка России Ольга Погодина.

Поэтическую легенду для Эль Феррари придумал Урицкий. Благодаря привлекательности, знанию пяти языков и итальянским корням, разведчица убедительно играет эту роль. А стихи за нее пишет приставленный агент Яша Попов (Константин Крюков), который, к тому же, влюблен в Феррари.

Премьера сериала состоится 20 января в 21:00 на телеканале НТВ.