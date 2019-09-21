Трудное счастье: Ольга Погодина рассказала о встрече с третьим мужем

Знаменитая российская актриса Ольга Погодина сегодня отмечает день рождения. За 43 года в жизни знаменитости было немало как ярких, так и сложных моментов. Не стала исключением и личная жизнь — свою большую любовь она встретила не сразу, до этого у актрисы было два брака.

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Со своим последним мужем, режиссером и продюсером Алексеем Пимановым, Погодина познакомилась перед съемками фильма «Три дня в Одессе». Она пришла на прослушивание, а будущий супруг устроил ей ни много ни мало — 18 проб, прежде чем решил, что она достойна роли.

Тем не менее Ольга не затаила обиду, а, напротив, стала больше общаться с коллегой. К тому времени ее второй брак уже нельзя было спасти, продюсер также решил развестись с женой.

«Все произошло само собой. Распался его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь мы друг друга и любили. Я уже год как рассталась с мужем в тот момент», — приводит слова артистки Starhit.

Вскоре они поженились и Погодина почувствовала себя по-настоящему счастливой и защищенной. Муж заботился о ней, оберегал, но при этом никак не мешал ее работе и позволял реализовать свой творческий потенциал.

В некоторых проектах Ольги Пиманов выступает в роли сопродюсера, однако никак не вмешивается в процесс и уважает авторитет жены на съемочной площадке.