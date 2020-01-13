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«Молимся»: Добронравов анонсировал выход седьмого сезона «Сватов»

Актер признался, что съемочная группа боится загадывать что-то определенное из-за регулярных срывов сроков.

«Молимся»: Добронравов анонсировал выход седьмого сезона «Сватов»
Федор Добронравов. Фото: globallookpress

Актер Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона полюбившегося всем отечественного сериала «Сваты». В беседе с журналистами Teleprogramma.pro сыгравший Ивана Будько артист отметил, что он наравне со всей съемочной площадкой очень боится загадывать точные сроки выхода ленты на экраны, потому что запуск неоднократно срывался – сначала актеров не пускали на территорию Украины, а затем появились слухи, что ключевые герои хотят покинуть проект.

В этот раз Добронравов отметил – седьмому сезону быть.

«Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — подчеркнул артист.

Отмечаем, что в новом сезоне появятся и детские персонажи. Роль молодого Будько сыграет сын Добронравова Виктор, а амплуа Валентины досталось Дарье Рыбак. Сейчас съемки проходят в центре Минска. Также задействованы и деревня Дудичи, гольф-клуб, БелАЗ, имение Огинского в городке Залесье и Логойск.

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«Молимся»: Добронравов анонсировал выход седьмого сезона «Сватов»
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