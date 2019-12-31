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Приглашенная звезда и шоколадный фонтан: герои «Простоквашино» устроили корпоратив

В новом выпуске мультсериала персонажи празднуют Новый год по-современному.

Приглашенная звезда и шоколадный фонтан: герои «Простоквашино» устроили корпоратив
У «Простоквашино» вышла новая серия. Фото: стоп-кадр из мультсериала.

«Союзмультфильм» выпустил новый, 25 эпизод мультсериала «Простоквашино». Он вышел под Новый год и носит соответствующее название «Корпоратив».

По сюжету, зимой обитателям Простоквашина стало очень скучно и они решили устроить себе корпоратив. Нарядили елку и коров, устроили конкурсы и даже запустили шоколадный фонтан. Пошло, правда, все немного не по плану. Но разве не этом прелесть совместного празднования коллег по работе?

Напомним, сериал запустили в 2018 году, с новой рисовкой и современными трендами. Например, у обитателей деревни для связи с Москвой появился ноутбук. Кроме культовых Дяди Федора, пса Шарика, кота Матроскина и почтальона Печкина франшиза обросла новыми персонажами. Так, у главного героя появилась младшая сестра Вера Павловна, а к ней была приставлена нянька Маргарита Егоровна. В озвучке участвуют Антон Табаков, Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова и Татьяна Васильева.

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Приглашенная звезда и шоколадный фонтан: герои «Простоквашино» устроили корпоратив
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