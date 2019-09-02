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Татьяна Васильева озвучила нового героя «Простоквашино»

72-летняя актриса подарила свой голос няне, которая будет присматривать за сестрой Дяди Федора.

Татьяна Васильева озвучила нового героя «Простоквашино»
«Возвращение в Простоквашино», 2019

Первые серии нового «Простоквашино» появились еще весной. Тогда на экран вернулись кот Матроскин, почтальон Печкин, Дядя Федор… Правда, от сюжета Эдуарда Успенского осталась разве что сама атмосфера истории, в остальном же герои заметно приоделись, обзавелись гаджетами и современными профессиями.

А в скором времени в мультфильмах появятся еще и новый герой. Маргарита Егоровна — она же няня младшей сестренки Дядя Федора.

Уже известно, что свой голос Маргарите подарила артистка Татьяна Васильева. При этом Шарика озвучил Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин заговорил за почтальона Печкина, а актриса Юлия Меньшова воображала за маму Дяди Федора.

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Татьяна Васильева озвучила нового героя «Простоквашино»
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