Татьяна Васильева озвучила нового героя «Простоквашино»

72-летняя актриса подарила свой голос няне, которая будет присматривать за сестрой Дяди Федора.

Первые серии нового «Простоквашино» появились еще весной. Тогда на экран вернулись кот Матроскин, почтальон Печкин, Дядя Федор… Правда, от сюжета Эдуарда Успенского осталась разве что сама атмосфера истории, в остальном же герои заметно приоделись, обзавелись гаджетами и современными профессиями.

А в скором времени в мультфильмах появятся еще и новый герой. Маргарита Егоровна — она же няня младшей сестренки Дядя Федора.

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Уже известно, что свой голос Маргарите подарила артистка Татьяна Васильева. При этом Шарика озвучил Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин заговорил за почтальона Печкина, а актриса Юлия Меньшова воображала за маму Дяди Федора.