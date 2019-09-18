Сериалы

Новый сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии

Он станет одним из крупнейших проектов в истории страны.

Новый сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца», 2001

Сериал по мотивам книги Джона Толкиена «Властелин колец» запустит в производство стриминговый сервис Amazon Prime. Стало известно, что съемки пройдут в Новой Зеландии. При этом стоимость производства составит около миллиарда долларов. 

Любопытно, что за право стать съемочной площадкой для многосерийного фильма боролась еще и Шотландия. Однако именно Зеленый Континент получил возможность принять съемочную группу. Как сообщается, производство будет проводиться сразу в трех локациях. 

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение Короля»., 2003
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение Короля», 2003

Amazon Prime сообщил, что сериал «Властелин колец» станет приквелом к одноименным кинофильмам. Первая серия будет посвящена Арагорну. 

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"Властелин колец"Новая ЗеландияСериал

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Новый сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии
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