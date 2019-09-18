Новый сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии

Он станет одним из крупнейших проектов в истории страны.

Сериал по мотивам книги Джона Толкиена «Властелин колец» запустит в производство стриминговый сервис Amazon Prime. Стало известно, что съемки пройдут в Новой Зеландии. При этом стоимость производства составит около миллиарда долларов.

Любопытно, что за право стать съемочной площадкой для многосерийного фильма боролась еще и Шотландия. Однако именно Зеленый Континент получил возможность принять съемочную группу. Как сообщается, производство будет проводиться сразу в трех локациях.

Amazon Prime сообщил, что сериал «Властелин колец» станет приквелом к одноименным кинофильмам. Первая серия будет посвящена Арагорну.