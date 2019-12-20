«Попытка заменить «Игру престолов»: критики не оценили сериал «Ведьмак»

По словам экспертов, проект получился совсем не таким, на какой рассчитывали фанаты.

20 декабря на платформе Netflix вышел сериал «Ведьмак», основанный на культовых романах польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Критики получили возможность одними из первых оценить проект, в который было вложено много денег и труда и который смело называли «новой «Игрой престолов». И надо с сожалением признать, что эксперты не в восторге от новинки.

Ник Хилтон, критик издания The Independent, назвал новый проект «болезненно очевидной попыткой заменить «Игру престолов» при помощи сисек и крови».

По словам журналиста, мир выглядит мертвым и неразвитым, создатели упустили возможность показать его получше, а одного из побочных персонажей, Лютика, в исполнении Джои Бэти, критик назвал и вовсе раздражающим и абсолютно ненужным. Совсем скоро сериал появится в открытом доступе и у зрителей из нашей страны появится возможность самим оценить новый проект.