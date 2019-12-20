Сериалы

«Попытка заменить «Игру престолов»: критики не оценили сериал «Ведьмак»

По словам экспертов, проект получился совсем не таким, на какой рассчитывали фанаты.

«Попытка заменить «Игру престолов»: критики не оценили сериал «Ведьмак»
Генри Кавилл. Фото: Aleksander Majdanski via www.ima/www.imago-images.de

20 декабря на платформе Netflix вышел сериал «Ведьмак», основанный на культовых романах польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Критики получили возможность одними из первых оценить проект, в который было вложено много денег и труда и который смело называли «новой «Игрой престолов». И надо с сожалением признать, что эксперты не в восторге от новинки.

Ник Хилтон, критик издания The Independent, назвал новый проект «болезненно очевидной попыткой заменить «Игру престолов» при помощи сисек и крови».

По словам журналиста, мир выглядит мертвым и неразвитым, создатели упустили возможность показать его получше, а одного из побочных персонажей, Лютика, в исполнении Джои Бэти, критик назвал и вовсе раздражающим и абсолютно ненужным. Совсем скоро сериал появится в открытом доступе и у зрителей из нашей страны появится возможность самим оценить новый проект.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

NetflixГенри КавиллСериал "Ведьмак"сериалы Netflix
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Попытка заменить «Игру престолов»: критики не оценили сериал «Ведьмак»
Интересно?
Поделись с друзьями: