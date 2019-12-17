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В ожидании премьеры: создатель «Ведьмака» и шоураннер Netflix обсудили сериал

Анджей Сапковский не готов оценить качество экранизации до официального показа проекта.

В ожидании премьеры: создатель «Ведьмака» и шоураннер Netflix обсудили сериал
Ведьмак. Фото: Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS.com

Создатель саги о «Ведьмаке» Анджей Сапковский пообщался с представителями Netflix и рассказал свое мнение о сериале. По словам мужчины, оценивать продукт по трейлерам и кадрам сложно, так что он предпочитает дождаться официального выхода проекта. Также Анджей заметил, что не боится экранизации своих произведений, он сравнил выход сериала с супом и заметил, что нельзя судить о блюде до того, как его до конца приготовят.

Сапковский отдельно похвалил съемочную площадку проекта, по его словам, его впервые пригласили понаблюдать за процессом создания сериала. Также он поделился секретом и рассказал о самом своем любимом произведении о Геральте из Ривии, это оказался рассказ «Меньшее зло» из цикла «Последнее желание».

Автор был настроен на удивление миролюбиво, особенно если сравнивать его диалоги с представителями компании CD Project Red, которые создали компьютерную игру «Ведьмак». Напомним, когда в 2004 году компания пришла к Сапковскому просить права для создания игры, автор с радостью отдал их за 10 000 долларов, но как только «Ведьмак» стал шедевром в мире компьютерных игр, Анджей стал требовать с компании порядка 16 миллионов долларов. Разумеется, он ничего не получил.

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В ожидании премьеры: создатель «Ведьмака» и шоураннер Netflix обсудили сериал
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