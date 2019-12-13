Алексей Чадов признался, какая роль стала для него самой сложной

Актер Алексей Чадов вспомнил свою самую сложную роль за многолетнюю сценическую карьеру. В ближайшее время СТС Love вновь покажет комедийный сериал «Улетный экипаж», в котором Чадов-младший исполнил роль пилота-женоненавистника Алексей Кулагина. Напарницей Алексея, с которой ему пришлось бок о бок существовать в тяжелых условиях, стала актриса Наталья Бардо.

В беседе с журналистом Teleprogramma.pro Чадов вспомнил, что долгое время вынужден был находиться с Бардо в замкнутом пространстве. Съемки велись 6 дней в неделю по 12 часов. У актеров создавалось впечатление, будто они постоянно находятся в одном кадре. Нечто схожее Чадов испытывал во время работы в танке.

Важно отметить, что обстановка, в которой делался сериал, практически полностью состоит из реальных декораций. Единственным муляжом является самолет – в настоящем лайнере снимать не разрешили по соображениям безопасности. Во время пробных съемок в «Пулково» пассажиры очень интересовались происходящим и нередко не стеснялись заглядывать в камеру, из-за чего дубли периодически приходилось повторять.

Одним из самых страшных испытаний для Бардо, по ее же собственному признанию, стали уличные съемки зимой. Актрису обливали водой при том, что она и без того жаловалась на плохое самочувствие. Однако это позволило актрисе понять, что в ней скрыт огромный потенциал.