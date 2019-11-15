Сериалы

«Ну, погоди!»: ожидается продолжение легендарного мультсериала

«Союзмультфильм» готовит новые серии о приключениях зайца и волка. Премьера —летом 2020 года.

«Ну, погоди!»: ожидается продолжение легендарного мультсериала
Союзмультфильм. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Новости из мира мультипликации — киностудия «Союзмультфильм» всерьез задумалась о продолжении легендарного мультсериала «Ну, погоди!». В нашей интерпретации истории о «дружбе» Тома и Джерри будет 26 новых серий. Поводом для продолжения съемок стала круглая дата, ведь первая серия легендарного мультфильма увидела свет в мае 1969 года, а значит, прошло уже 50 лет!

Как сообщает председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева агентству «Интерфакс», не стоит ждать новых серий в ближайшее время, выход продолжения похождений Зайца и Волка планируется не ранее лета 2020 года.

Стоит отметить, что продолжение другого мультсериала из нашего детства, «Трое из Простоквашино», зрители встретили не очень тепло, не всем понравился перенос знакомых героев в реалии современного мира.

В сентябре этого года стало известно, что стриминговый сервис Netflix будет показывать скандальный мультипликационный сериал «Южный парк».

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«Ну, погоди!»: ожидается продолжение легендарного мультсериала
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