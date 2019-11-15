«Ну, погоди!»: ожидается продолжение легендарного мультсериала

«Союзмультфильм» готовит новые серии о приключениях зайца и волка. Премьера —летом 2020 года.

Новости из мира мультипликации — киностудия «Союзмультфильм» всерьез задумалась о продолжении легендарного мультсериала «Ну, погоди!». В нашей интерпретации истории о «дружбе» Тома и Джерри будет 26 новых серий. Поводом для продолжения съемок стала круглая дата, ведь первая серия легендарного мультфильма увидела свет в мае 1969 года, а значит, прошло уже 50 лет!

Как сообщает председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева агентству «Интерфакс», не стоит ждать новых серий в ближайшее время, выход продолжения похождений Зайца и Волка планируется не ранее лета 2020 года.

Стоит отметить, что продолжение другого мультсериала из нашего детства, «Трое из Простоквашино», зрители встретили не очень тепло, не всем понравился перенос знакомых героев в реалии современного мира.

В сентябре этого года стало известно, что стриминговый сервис Netflix будет показывать скандальный мультипликационный сериал «Южный парк».