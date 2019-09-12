Netflix покажет скандальный мультсериал «Южный парк»

Стриминговый портал разместит у себя пять сезонов популярного шоу.

Стриминговый сервис Netflix будет показывать скандальный мультипликационный сериал «Южный парк». Об этом сообщается в официальном микроблоге компании в Тwitter.

«О, господи! Они убили Кенни (зачеркнуто) перенесли «Южный парк» на Netflix, который покажут в Великобритании 27 сентября», — написали в компании.

На стриминговом портале можно будет увидеть первый сезон, а также сезоны 18 — 21. Кроме того зрителям покажут сборник лучших эпизодов, которые были отмечены критиками, а также самые любимые серии фанатов сериала и его создателей. Дата выхода специального сезона еще не известна.

В Netflix пояснили, что сезоны со 2 по 17 показать не смогут из-за бюрократический препонов.

«Лицензирование контента — это странный и чудесный мир», — пошутили в пресс-службе в ответ на вопросы фанатов.

«Южный парк» выходит на экраны с 1997 года. Сюжет рассказывает о приключениях четырех школьников из небольшого американского городка. Сериал изобилует черным юмором, грубыми шутками на общественно-политические темы, сатирой на конкретных людей. В США и других странах многие родители запрещают детям смотреть этот мультсериал.

Напомним, создатели сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун в прошлом году перед выходом 22 сезона намекнули, что 23-й сезон, премьера которого состоится уже очень скоро, может стать последним. Поклонники предположили, что авторы после этого займутся разработкой игр, посвященных популярному шоу.