Не суд, а мечта: как в сериале «Хорошая жена» реалии США превращались в российские

11 ноября на НТВ вышла российская адаптация американского сериала. Портал Teleprogramma.pro поговорил с режиссером проекта о том, как заграничная действительность была перенесена на нашу почву.

Адаптация — это когда сериал полностью копирует действующих лиц из оригинальной задумки, так еще и структура серий, и сценарий ни на йоту не отходят от первичного исполнения.

Кстати, именно адаптацией «Доктора Хауса» является «Доктор Рихтер» с Алексеем Серебряковым. Возможно, проект «Хорошая жена» немного менее популярен, чем приключения знаменитого хромающего доктора. Но за за 7 лет существования оригинальной «Жены» зрители невероятно полюбили Джулианну Маргулис за роль сильной женщины, которая пробивает себе дорогу к достойному существованию в мире мужчин.

Портал Teleprogramma.pro поговорил с режиссером российской версии сериала Станиславом Либиным.

Кому будет интересно посмотреть «Хорошую жену»

«Адаптация – это по сути еще одна экранизация драматического произведения. «Гамлета» ставят уже сотни лет по одному и тому же тексту, и каждый раз это по-новому, каждый раз это самодостаточное произведение», — считает режиссер.

Он отметил, что сериал будет интересен тем, кто имеет отношение к юриспруденции и интересуется основами права. Почему? Приоткроем завесу тайны.

По сюжету главная героиня – адвокат, жена опозоренного и заключенного под стражу политика. Ей приходится вернуться к работе, а точнее, начать все снова «с нуля», чтобы вытащить семью из грозящей нищеты.

«Мы показываем нашу судебную систему. Наши судьи – не злые и не добрые, они объективные. То есть, такие, какими должны быть», — добавил Либин.

Декорации или «натура»

Для съемок сериала были специально построены залы суда, чтобы придать солидности и воздуха помещениям для судебных процессов – не везде настоящие залы подходят киношникам.

«В нашей традиции зал суда – это место, в котором не хочется находиться. Это тесное мрачное пространство с кондовой мебелью, в которой только герб напоминает о государственности. Оно угнетает, туда не хочется попадать снова. В Америке же, не знаю, с чем это связано, но залы суда всегда красивы, просторны, выглядят очень презентабельно. Поэтому мы постарались тоже создать приличные залы суда, но не противореча при этом логике нашего пространства», — рассказал режиссер.

Судя по всему, в этих декорациях будут разворачиваться целые баталии. Создатели сериала планируют освещать в рамках судебных процессов очень запутанные дела. И поверьте, легкими решения в стиле «кто прав, кто виноват» — не будут.

Не обошлось и без стороннего профессионального мнения

Приглашенные на площадку юристы-консультанты работали практически постоянно. У американцев все не так: даже расположение персонала и судей не такое как принято в нашей судебной системе.

«Все то, что мы снимаем, существует в рамках российского закона. Конечно, сложно представить, что подозреваемого в убийстве отпускают под подписку о невыезде, но с точки зрения логики это вполне возможно. Подозреваемый признался, не чинит препятствий, вовсю сотрудничает: убил на эмоциях, опасности для общества не представляет. Просто в Америке это обычная практика, а у нас нет. И вот эти все нюансы приходится учитывать при адаптации», — уверен режиссер.

Создатели хранят интригу и, как всегда, заканчивают серию так, чтобы «Нуу! На самом интересном месте!». Но зато если уж совсем невтерпеж, то всегда можно просмотреть серию из оригинала.

А насчет правды и вымысла в русской адаптации «Хорошей жены» режиссер ответил так:

«Нам сказали на канале: «Вы должны произвести продукт, дающий мечту, к которой стоит стремиться».

Добавим, что главные роли в российской версии «Хорошей жены» исполнили Александр Домогаров и Александра Урсуляк.

А вы будете смотреть российскую адаптация знаменитого во всем мире сериала?