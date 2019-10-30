«Пациент остался бы без зубов»: что думают врачи о «Женском докторе» и других медицинских сериалах

С 2012 года на телеканале «Dомашний» появился и утвердился сериал, в котором главными героями стали работники роддома. Обычно эта тема была под запретом, но кинопроизводители смогли обойти предрассудки.

В центре повествования врач-мужчина, что само по себе в роддоме тема щекотливая. В первом и третьем сезоне это был Роман Широков (в исполнении Ильи Носкова) – ординатор, он принципиален и не боится рисковать.

Смена доктора

Скора на экраны выйдет четвертый сезон. Теперь центральное место займет акушер-гинеколог Александр Родионов, которого сыграет Петр Рыков.

А нас вновь ждут сложные ситуации, человеческие трагедии и неподдельное счастье семей, которые смогли достичь мечты обретения ребенка.

Когда наблюдаешь специализированные истории, всегда интересно, насколько жизненно и правдоподобно снят сериал? Мы попробовали спросить об этом врачей, имеющих отношение к «женским» специализациям.

«Сериал — не документальное кино»

«Женский доктор» — интересный, легкий, душевный сериал, достаточно далекий от реальности, как и все фильмы о медицине, войне и т. д. Я смотрела этот сериал урывками, иногда хочется расслабить мозг на теплом добром кино, не несущем ментальной нагрузки», — рассказала порталу Teleprogramma.pro врач Мария Егорова, специалист по интимной пластике, хирург «Фрау Клиник».

Мы спросили, насколько далеко от реальности то, что происходит на экране, и можно ли верить событиям сериала.

«Сами истории жизни каждой пациентки, конечно же, взяты из жизни, иной раз в жизни случаются и более трагичные и курьёзные ситуации, чем может представить себе сценарист и воплотить в жизнь режиссёр. Жизненные проблемы и ситуации, показанные в сериале, очень трогательные, часто вызывают слезу. Мне как врачу и в тоже время матери близки эти переживания с обеих сторон. Часто врачи переживают за своих пациентов, но сама структура работы и жизни врачей немного приукрашены. Но ведь сериал — это не документальное кино, потому так и должно быть. Людям, не имеющим отношения к медицине, стоит помнить сей факт и тоже относиться к этому соответственно», — добавила специалист.

«Правда рядовому зрителю не интересна»

О несоответствиях реального положения дел в медицине и киношного представления о ней говорит и врач высшей категории, гинеколог Раиса Касилина:

«Наверняка на съемочных площадках есть консультанты-врачи. Но есть и законы кинематографического жанра. Я смотрю иногда сериалы на медицинскую тематику. Иногда то, что происходит на экране, смешно, иногда грустно, иногда раздражает. Взять хотя бы эпизод в сериале с Максимом Авериным («Склифосовский» — Прим. ред). Там как раз интубировали пациента, ларингоскоп был развернут на 180 градусов. Так вот. Если бы такое происходило в реальности, то пациент остался бы без зубов. Но всегда можно сделать скидку на то, что иначе рядовому зрителю было бы не интересно».

Мы поинтересовались, стоит быть более точными в визуализации медицинских манипуляций. Доктор ответила:

«Ну, вот подумайте. В моей реальной операционной вслух произносятся только названия инструментов, иногда реплики анестезиолога относительно изменения состояния пациента, иногда я проговариваю процесс, если операция учебная. Кто это будет смотреть? Поэтому в кино добавлено драмы и убрана реалистичная составляющая».

«Простых случаев не бывает»

Касилина отметила, что такие несоответствия встречаются не только в наших сериалах:

«В свое время мне посоветовали посмотреть сериал «Доктор Хауса», мол, медицинский детектив каждую серию. Вроде бы там много сезонов, но я забросила просмотр уже на первом. Огромное количество пафоса на ровном месте. Просто снято все так, что обывателю кажется, что он присутствует при разгадке тайны пирамид. Вообще простых случаев в медицине не бывает. Но любой из наших врачей без вот этих мучительных показушных консилиумов нашел бы решение еще до того, как пришлось бы спасать пациента всей высокотехнологичной докторхаусовской больницей».

Наверное, так же немного свысока оценивают кино о профессии любые специалисты своего дела. А людям, далеким от показанной в кино профессии, все кажется важным, сложным и значимым.

Премьера нового сезона медицинской драмы «Женский доктор» 11 ноября в 19.00 на «Dомашнем».

А вы любите сериалы на медицинскую тематику?