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«У нас будет шедевр»: автор «Ведьмака» похвалил будущий сериал Netflix

Писатель Анджей Сапковский отметил, что для него неважно, как выглядят его герои на экране, но общей картинкой он доволен.

«У нас будет шедевр»: автор «Ведьмака» похвалил будущий сериал Netflix
«Ведьмак». Фото: стоп-кадр из трейлера сериала.

На днях в Италии прошел фестиваль Lucca Comics & Games, специальным гостем которого стал автор книг «Ведьмак», польский писатель Анджей Сапковский. Вместе с делегацией канала Netflix он представил там их будущий сериал о Ведьмаке с Генри Кавиллом в главной роли (выйдет 20 декабря), однако высказался, что не участвовал в кастинге актеров, да и на съемках не был.

Такое попустительство автор объясняет тем, что сам не знает, как точно выглядят его персонажи.

«Все спрашивают меня, как я представляю себе Геральта и других, как сравниваю с тем, что появляется в сериале или в видеоиграх. Но правда в том, что я не представляю персонажей и сцены, которые я пишу, у меня нет собственной «картинки». Все, что я делаю, это пишу одно письмо за другим, пока не заполню страницу. Я понятия не имею, как персонажи должны выглядеть на экране», — цитирует Сапковского итальянское издание Wired It.

Писатель признался, что киношники привлекли его в качестве консультанта для создания сюжета сериала и очень хорошо заплатили. Но он даже не стал смотреть пилотный эпизод, чтобы полноценно удивиться, когда увидит готовый проект. Пока маэстро судить о новой экранизации «Ведьмака» только по трейлеру.

«Если сериал будет таким же красивым, как трейлер, у нас будет шедевр», — сказал автор на пресс-конференции.

В заключении писатель сказал, что может засесть за новую книгу о Ведьмаке, но у него пока нет хорошего сюжета.

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«У нас будет шедевр»: автор «Ведьмака» похвалил будущий сериал Netflix
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