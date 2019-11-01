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Прячьте женщин: Netflix опубликовал финальный трейлер «Ведьмака»

Генри Кавилл оказался единственным широкоизвестным актером в новом проекте.

Прячьте женщин: Netflix опубликовал финальный трейлер «Ведьмака»
Генри Кавилл в роли Ведьмака. Фото: стоп-кадр из трейлера сериала.

Как раз в Хеллоуин вышел финальный трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix. Напомним, что это очень ожидаемая премьера. Во-первых, фентези-вселенная Анджея Сапковского ничем не уступает «Игре престолов», а во-вторых главную роль истребителя чудовищ Геральта из Ривии сыграет бывший Супермен — Генри Кавилл.

В трейлере были показаны и другие персонажи этой культовой Саги: Цири, Йеннифер, Трисс, Лютик и другие. Не обошлось и без «цветного каста». Главный романтический интерес Ведьмака — чародейку Йеннифер — играет актриса с индийскими корнями Аня Чалотра. Так что киноверсия роковой магички будет существенно отличаться от образа, который создали в компьютерной игре, воскресивший интерес публики к произведениям Сапковского.

Добавим, что сам Ведьмак — весьма удачный образ фентези-героя. Он и превосходный мечник, и охотник на чудовищ, знаток алхимии и колдовства. Нечеловеческая выносливость, иммунитет ко всем болезням и бесплодие толкают его на неистовый интерес к женскому полу, который он постоянно реализует и в книгах, и в играх, и на экране. Дата выхода сериала — 20 декабря.

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"Ведьмак"Генри Кавиллновый сериалновый трейлерсериалы Netflixфэнтези
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Прячьте женщин: Netflix опубликовал финальный трейлер «Ведьмака»
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