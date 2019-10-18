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По роману Стивена Кинга «Чужак» сняли сериал

В Интернете появился трейлер новой картины.

По роману Стивена Кинга «Чужак» сняли сериал
Сериал The Outsider. Стоп-кадр из трейлера шоу.

В Сети появился трейлер нового сериала по роману Стивена Кинга. Студия HBO, известная «Игрой престолов», сняла шоу под названием The Outsider («Чужак»), по одноименной книге короля ужасов.

Сюжет закрутится вокруг добродушного тренера школьной бейсбольной команды, которого внезапно обвинили в жестоком убийстве маленького мальчика. Против мужчины имеется множество улик, есть и свидетели, которые уверенно дают против него показания, но сам обвиняемый твердо знает — в день преступления он был в другом городе. Но кто сумел так подставить тренера, чтобы полностью воспроизвести его личность?

Напомним, «Чужак» — один из свежих романов Кинга, он был выпущен только в 2018 году. Согласно трейлеру, проект стартует в эфире 18 января 2020 года. Месяц назад стало известно о создании еще одного сериала по мотивам произведения этого автора — «Институт».

Какая, на ваш взгляд, самая удачная экранизация Кинга?

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По роману Стивена Кинга «Чужак» сняли сериал
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