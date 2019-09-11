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По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал

Книга только недавно вышла в тираж, но уже готовится ее экранизация.

По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал
Стивен Кинг написал книгу про детей со сверхспособностями. Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Создатели сериала «Мистер Мерседес» Дэвид Келли и Джек Бендер возьмутся экранизировать другое произведение Стивена Кинга — «Институт». Из этого романа планируется сделать мини-сериал.

«Я рад работать с Джеком и Дэвидом. Мы думаем одинаково, и, я верю, что «Институт» будет иметь большой успех», — цитирует Кинга издание Deadline.

Добавим, новая книга короля ужасов поступила в продажу только на днях, но критики уже в восторге от нее. Сюжет разворачивается вокруг паренька, родителей которого убивают неизвестные бандиты. После трагедии он просыпается в неком Институте, где содержатся дети со сверхспособностями — такие же, как он. В этом заведении над одаренными ставят страшные опыты, и не все испытуемые выживают после этих экспериментов.

А вы смотрели сериал «Мистер Мерседес»?

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детективный сериалновый сериалСтивен Кингужасы

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По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал
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