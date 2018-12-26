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Тимур Бекмамбетов «выложил» имя Брежневой местами в кинозале

Тимур Бекмамбетов «выложил» имя Брежневой местами в кинозале Брежнева рассказала о подарке, который сделал ей Бекмамбетов. Instagram.com
Такой подарок режиссер сделал актрисе и певице к премьере новых «Елок».

Певица Вера Брежнева, принимавшая участие в создании фильма «Елки последние», похвасталась неожиданно романтичным сюрпризом от Тимура Бекмамбетова. Он «выложил» ее имя — Вера — местами в зрительном зале на премьере. Прочитать имя можно, посмотрев свободные места в зале.

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Брежнева рассказала об этом в своем аккаунте в Instagram, отметив, что «кто-то выкладывает на снегу имена цветами», а ей режиссер сделал вот такой сюрприз. Она поблагодарила его за подарок, а фанаты уже вовсю стали строить теории по поводу романтичного жеста.

В комментариях некоторые предположили, что это может говорить о каких-то романтических чувствах. Но нашлись и те, кто решил, что это недостаточно масштабный подарок. «Нужно было выкупать места вокруг, чтобы имя было голубеньким. Было бы масштабнее и заметнее», — написали в комментариях к посту Брежневой.

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Тимур Бекмамбетов «выложил» имя Брежневой местами в кинозале
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