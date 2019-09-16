Три беременных и один мужчина: на ТНТ стартует сериал «Триада»

Телеканал ТНТ готовится порадовать зрителей премьерой комедийного сериала. Первую серию «Триады» можно будет увидеть уже 30 сентября.

больше по теме Дарья Мороз рассказала об одной из главных примет актеров Актриса поделилась кадром со съемочной площадки.

В трех беременных дам на экране перевоплотятся Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова. По сюжету, девушки ждут детей от одного мужчины, которого играет Борис Дергачев.

Для главного героя беременность жены, любовницы и случайной подруги из ночного клуба становится огромной неожиданностью, ведь он очень долгое время не мог завести даже одного ребенка. Ему придется сделать непростой выбор, впрочем, как и будущим мамам.

Сценарий нового ситкома написала Дарья Грацевич – автор сценариев к сериалам «Интерны» и «Измены». По ее словам, комедия покажет жизнь со всех сторон, как положительной, так и негативной. А будущий отец всеми силами постарается обернуть ситуацию к лучшему.

В ожидании премьеры зрители могут посмотреть трейлер комедии «Триада», который уже опубликовал канал ТНТ.