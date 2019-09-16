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Три беременных и один мужчина: на ТНТ стартует сериал «Триада»

Продюсером комедии стал Семен Слепаков.

Три беременных и один мужчина: на ТНТ стартует сериал «Триада»
Дарья Мороз и Борис Дергачев в сериале «Триада». Фото: пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ готовится порадовать зрителей премьерой комедийного сериала. Первую серию «Триады» можно будет увидеть уже 30 сентября.

В трех беременных дам на экране перевоплотятся Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова. По сюжету, девушки ждут детей от одного мужчины, которого играет Борис Дергачев.

Для главного героя беременность жены, любовницы и случайной подруги из ночного клуба становится огромной неожиданностью, ведь он очень долгое время не мог завести даже одного ребенка. Ему придется сделать непростой выбор, впрочем, как и будущим мамам.

Сериал «Триада». Фото: пресс-служба ТНТ
Сериал «Триада». Фото: пресс-служба ТНТ
Сериал «Триада». Фото: пресс-служба ТНТ

Сценарий нового ситкома написала Дарья Грацевич – автор сценариев к сериалам «Интерны» и «Измены». По ее словам, комедия покажет жизнь со всех сторон, как положительной, так и негативной. А будущий отец всеми силами постарается обернуть ситуацию к лучшему.

В ожидании премьеры зрители могут посмотреть трейлер комедии «Триада», который уже опубликовал канал ТНТ.

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Тэги:

Анастасия КалашниковаБорис ДергачевДарья МорозКанал "ТНТ"Любовь АксеноваСериал "Триада"

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Три беременных и один мужчина: на ТНТ стартует сериал «Триада»
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