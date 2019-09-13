HBO снимет приквел «Игры престолов», посвященный дому Таргариен

События приквела будут разворачиваться за 300 лет до истории, описанной в первом сериале.

Компания HBO, по неподтвержденным данным, находится в одном шаге от подписания соглашения по заказу на пилот приквела легендарного фэнтези-сериала «Игра престолов». Но не того приквела, о котором мы уже знаем, а нового — его действие будет разворачиваться там же, но за 300 лет до уже знакомых нам событий, и главными действующими лицами там будут Таргариены.

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники, новая серия может показать нам историю дома Таргариенов от его начала и до тех времен, когда от дома остались только Дейенерис со своим братом Визерисом, да их племянник Эйгон, который откликается на Джона Сноу и о своем происхождении ничего не знает.

Сценарий драмы, по информации издания, будут писать Райан Кондал и автор «Песни Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин.

Когда проект может быть реализован, пока неизвестно. Ранее в этом году восьмой, заключительный сезон «Игры престолов» получил рекордное число номинаций на «Эмми».