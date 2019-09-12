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Лив Тайлер сыграет стервозного врача скорой помощи в новом сериале

Актриса получила роль в спин-оффе популярного шоу «9-1-1».

Лив Тайлер сыграет стервозного врача скорой помощи в новом сериале
Лив Тайлер 42 года, и она - актриса нарасхват. Фото: Dave Bedrosian, via www.imago-im

Американская актриса Лив Тайлер, которую российский зритель знает как Арвен из «Властелина колец», сыграет в спин-оффе популярного в Америке сериала «9-1-1». Это шоу рассказывает о работе сотрудников спецслужб Лос-Анджелеса: полицейских, медиков, пожарных.

Дополнительный сериал получил название «9-1-1: Одинокая звезда», и его сюжет будет разворачиваться в Техасе. Тайлер сыграет роль главного фельдшера Мишель Блейк, которая одевается в стиле рок-н-ролл и иногда может быть плохой девочкой, но на работе она босс. Как пишет издание Deadline, в этом персонаже в равной степени сочетаются сострадание и безжалостность. Кроме того, она будет готова на всё, чтобы узнать куда два года назад пропала ее младшая сестра.

Премьера данного сериала состоится в январе 2020 года. А у основного шоу «9-1-1» пока снимается третий сезон.

Добавим, что скоро Лив Тайлер можно будет увидеть в качестве жены астронавта в фильме «К звездам», главную роль в котором сыграл Брэд Питт. Прокат картины стартует 20 сентября.

А вы смотрели первый сезон «9-1-1»?

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Лив Тайлер сыграет стервозного врача скорой помощи в новом сериале
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