Брэд Питт назвал самую сложную роль в своей карьере

Немногословный персонаж в новом фильме звезды дался ему очень нелегко.

На Венецианском фестивале 2019 года среди громких премьер оказалась и картина с Брэдом Питтом «К звездам». В этом фильме знаменитый голливудский актер не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве продюсера. 55-летний артист показал на экране сурового астронавта Роя МакБрайда, который бороздит окраины Солнечной системы в поисках своего отца.

«Эта работа стала, наверное, самой сложной в моей жизни», — цитирует актера ТАСС.

Питт указал на то, что путешествие вглубь космоса равнозначно погружению героя внутрь себя. Критики, кстати, оценили актерскую игру, а саму картину сравнили с «Космической одиссеей 2001 года» Стэнли Кубрика и «Солярисом» Андрея Тарковского. Выход фильма в прокат запланирован в конце сентября текущего года.

Добавим, что отца главного героя играет неподражаемый Томми Ли Джонс, а жену — актриса Лив Тайлер.

Пойдете на премьеру «К звездам»?