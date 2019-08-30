КИНО

Брэд Питт назвал самую сложную роль в своей карьере

Немногословный персонаж в новом фильме звезды дался ему очень нелегко.

Брэд Питт назвал самую сложную роль в своей карьере
Брэду Питту нелегко далась роль астронавта. Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com

На Венецианском фестивале 2019 года среди громких премьер оказалась и картина с Брэдом Питтом «К звездам». В этом фильме знаменитый голливудский актер не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве продюсера. 55-летний артист показал на экране сурового астронавта Роя МакБрайда, который бороздит окраины Солнечной системы в поисках своего отца.

«Эта работа стала, наверное, самой сложной в моей жизни», — цитирует актера ТАСС.

Питт указал на то, что путешествие вглубь космоса равнозначно погружению героя внутрь себя. Критики, кстати, оценили актерскую игру, а саму картину сравнили с «Космической одиссеей 2001 года» Стэнли Кубрика и «Солярисом» Андрея Тарковского. Выход фильма в прокат запланирован в конце сентября текущего года.

Добавим, что отца главного героя играет неподражаемый Томми Ли Джонс, а жену — актриса Лив Тайлер.

Пойдете на премьеру «К звездам»?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«К звездам»Брэд ПиттВенецианский кинофестивальЛив Тайлерновый фильмТомми Ли Джонс

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Брэд Питт назвал самую сложную роль в своей карьере
Интересно?
Поделись с друзьями: