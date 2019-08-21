Забавное видео: Энистон напугали во время съемок «Друзей» ради ее реальных эмоций

Забавный факт о съемках сериала «Друзья»: для одного из эпизодов актрису Дженнифер Энистон напугали специально, чтобы заснять ее настоящую реакцию.

В конце серии Росс сердится на мальчика Бена и гонится за ним по лестнице. Рэйчел пытается его успокоить и бросается следом, но тут прямо перед ней с грохотом падает тело Росса, которое в итоге оказывается лишь манекеном. Рэйчел выглядит действительно испуганной, и, как выяснилось, ее эмоции были далеки от актерской игры.

Как сообщает аккаунт фанатов сериала в Instagram, Дэвид Швиммер не сказал Дженнифер Энистон о заготовленном падении манекена. В первую секунду она реально подумала, что ее коллега по сцене рухнул с лестницы, и выдала неподдельную реакцию, которая в итоге и попала на экран. Съемочная группа подумала, что это будет забавно, но судя по выражению лица актрисы, ей в тот момент было не до смеха.

Напомним, сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 годы и стал по-настоящему культовым явлением в мире ТВ. Уже много лет фанаты надеются, что у него будет продолжение, и недавно Дженнифер Энистон высказалась, что не прочь сняться в таковом.

А вас друзья пугали когда-нибудь ради шутки?