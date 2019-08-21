Сериалы

Забавное видео: Энистон напугали во время съемок «Друзей» ради ее реальных эмоций

Актриса во время дубля подумала, что ее коллега Дэвид Швиммер получил травму.

Забавное видео: Энистон напугали во время съемок «Друзей» ради ее реальных эмоций
Дженнифер Энистон натурально испугалась, и это попало на камеру. Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Забавный факт о съемках сериала «Друзья»: для одного из эпизодов актрису Дженнифер Энистон напугали специально, чтобы заснять ее настоящую реакцию.

В конце серии Росс сердится на мальчика Бена и гонится за ним по лестнице. Рэйчел пытается его успокоить и бросается следом, но тут прямо перед ней с грохотом падает тело Росса, которое в итоге оказывается лишь манекеном. Рэйчел выглядит действительно испуганной, и, как выяснилось, ее эмоции были далеки от актерской игры.

Как сообщает аккаунт фанатов сериала в Instagram, Дэвид Швиммер не сказал Дженнифер Энистон о заготовленном падении манекена. В первую секунду она реально подумала, что ее коллега по сцене рухнул с лестницы, и выдала неподдельную реакцию, которая в итоге и попала на экран. Съемочная группа подумала, что это будет забавно, но судя по выражению лица актрисы, ей в тот момент было не до смеха.

Напомним, сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 годы и стал по-настоящему культовым явлением в мире ТВ. Уже много лет фанаты надеются, что у него будет продолжение, и недавно Дженнифер Энистон высказалась, что не прочь сняться в таковом.

А вас друзья пугали когда-нибудь ради шутки?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дженнифер ЭнистонДэвид Швиммерсериал «Друзья»съемки сериаловшутка

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Забавное видео: Энистон напугали во время съемок «Друзей» ради ее реальных эмоций
Интересно?
Поделись с друзьями: