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Дженнифер Энистон готова сняться в продолжении «Друзей»

Актриса заявила, что могла бы сделать это даже одна, если откажутся остальные звездные участники проекта.

Дженнифер Энистон готова сняться в продолжении «Друзей»
Сериал "Друзья" Фото: Eastnews

Американский комедийный сериал «Друзья» стал одним из самых успешных и популярных ситкомов в истории. После завершения ТВ-проекта в 2004 году поклонники не уставали надеяться, что однажды любимое шоу вернется на экраны.

Исполнительница одной из главных ролей, Дженнифер Энистон неожиданно заявила, что не исключает съемок продолжения сериала и готова принять в них участие. Выступая на шоу Эллен Дедженерес актриса сказала, что и ее коллеги не прочь «тряхнуть стариной».

«Слушай, я бы сделала это. Меня бы поддержали и мальчики и девочки, я уверена. Так что все может случиться», — приводит слова кинозвезды Е!

Она также пошутила, что если все откажутся, то она могла бы сделать это сама, в одиночку.

«Правда, тогда это будет называться «Друг»», — со смехом сказала Энистон. На что ведущая предложила помочь и поселиться по соседству.

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Дженнифер Энистонсериал "Друзья"
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Дженнифер Энистон готова сняться в продолжении «Друзей»
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