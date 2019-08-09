Даниил Белых иронично прокомментировал будущее сериала «Сваты»

Актер Даниил Белых в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался ведущему Борису Корчевникову, что в последнее время самый популярный вопрос, который ему задают, связан с сериалом «Сваты» и его седьмой частью. Многим почитателям его таланта интересно, когда съемки будут продолжены.
Напомним, что в ленте, которая полюбилась миллионам россиян, он сыграл парня по имени Максим Ковалев. Его партнерами по съемочной площадке стали замечательные актрисы Людмила Артемьева и Татьяна Кравченко. Первая по сюжету его мать, а вторая – теща.
«Продолжение сериала обязательно будет. Только называться он будет «Золовка». Ну как там идет у нас: тесть, сват и золовка», — заявил он, так, по сути, и оставив открытым вопрос, что будет с сериалом дальше.
Ведущий Борис Корчевников поинтересовался, почему актер во всех частях сериала так ни разу и не поцеловал свою экранную супругу Инну Королеву. «Нас с ней многое связывает. Учились когда-то в одном училище. Понимаете, дома у меня есть своя женщина. После съемок ждет меня. Искра между нами с Инной была настолько мощная. Ну понимаете. Это уже эротика. Слишком большая страсть у нас была», — заявил актер, заинтриговав всех гостей студии.