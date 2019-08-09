Даниил Белых иронично прокомментировал будущее сериала «Сваты»

Актер Даниил Белых в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался ведущему Борису Корчевникову, что в последнее время самый популярный вопрос, который ему задают, связан с сериалом «Сваты» и его седьмой частью. Многим почитателям его таланта интересно, когда съемки будут продолжены.

Напомним, что в ленте, которая полюбилась миллионам россиян, он сыграл парня по имени Максим Ковалев. Его партнерами по съемочной площадке стали замечательные актрисы Людмила Артемьева и Татьяна Кравченко. Первая по сюжету его мать, а вторая – теща.

больше по теме Даниил Белых признался, что долго не давал развода первой жене Актер был женат на Анне Слюсаревой.

«Продолжение сериала обязательно будет. Только называться он будет «Золовка». Ну как там идет у нас: тесть, сват и золовка», — заявил он, так, по сути, и оставив открытым вопрос, что будет с сериалом дальше.

Ведущий Борис Корчевников поинтересовался, почему актер во всех частях сериала так ни разу и не поцеловал свою экранную супругу Инну Королеву. «Нас с ней многое связывает. Учились когда-то в одном училище. Понимаете, дома у меня есть своя женщина. После съемок ждет меня. Искра между нами с Инной была настолько мощная. Ну понимаете. Это уже эротика. Слишком большая страсть у нас была», — заявил актер, заинтриговав всех гостей студии.