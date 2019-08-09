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Даниил Белых признался, что долго не давал развода первой жене

Актер был женат на Анне Слюсаревой.

Даниил Белых признался, что долго не давал развода первой жене
Белых рассказал о первой жене и разводе/globallookpress.com

Актер Даниил Белых стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своей первой супруге, актрисе Анне Слюсаревой. Вместе они были на протяжении шести лет.

Молодые люди познакомились на съемках картины «FM и ребята» и между ними вспыхнула страсть. «Я считал, что если мы поженимся, то я останусь с ней до конца наших дней. Предложение, однако, я сделал после длительного периода отношений. Свадьба – это было нашим осознанным решением», — заявил Даниил.

Анна Слюсарева. Фото
Белых шесть лет жил со Слюсаревой/globallookpress.com

Сохранить семью актерам не удалось. В 2010 году пара развелась. «Прекрасные отношения закончились. Мне потом было очень эмоционально тяжело строить новые отношения. Я даже снимал наш развод на видеокамеру», — заметил Белых.

По его словам, он долгое время отказывался дать жене развод. В какой-то момент актер поехал на Эверест. На высоте почти в шесть тысяч метров он решил позвонить домой к отцу по спутниковому телефону. Ему сообщили, что папа умер. «Я поднялся еще на сто метров. Помянул отца и понял, что Аню надо отпустить», — сказал Белых.

Ранее Слюсарева в одной из бесед с журналистами рассказывала, что муж порой был невыносим. Он мог сломать всю мебель в квартире и все разгромить. Сам он отрицать этот факт в эфире программы не стал. Как он заметил, жена тогда хотела уйти навсегда, но ему удалось с ней примириться. Впрочем, время показало, что перемирие в семье было временным.

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Анна СлюсареваБорис КорчевниковДаниил БелыхПрограмма "Судьба человека"

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Даниил Белых признался, что долго не давал развода первой жене
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