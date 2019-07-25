Зрители нашли ляпы в трейлере к российскому сериалу «Чернобыль»

В Сети достаточно агрессивно отнеслись к содержанию ролика. Фильм выйдет осенью 2019 года.

После выхода трейлера стало ясно, что фильм будет просто очередной мелодрамой. Просто события будут разворачиваться в условиях Чернобыльской катастрофы. И это разозлило многих из тех, кто ждал выхода сериала как достойного ответа российского кинематографа на нашумевший сериал от НВО.

Зрители надеялись на то, что в отечественном фильме будет гораздо больше точности в воспроизведении деталей происходившего, что собранный материал будет более правдивым, а на съемках не будут допускаться глупые клише.

Но уже в процессе просмотра трейлера были замечены детали постсоветского быта, да и просто киноляпы, на отсутствие которых так рассчитывали отечественные зрители и над которыми так смеялись, когда их находили в сериале НВО.

kostya kostya: «Индивидуальный газовый счётчик в 1986 году на первых секундах трейлера 0:16. и это даже не сам фильм, а его лучшие моменты. Не по себе становится от понимания того, что американцы знают о нас больше, чем мы сами».

GuffinMcGuffin: «Неверные декорации и реквизит из конца «десятых» годов. Подмосковная электричка с пластиковыми плафонами 2013 года».

Training uh: «Виу, номера на Икарусе 33 секунда и на пожарке 49-я секунда – идентичны. Даже грязь одинаковая»

Romskii: «А ещё электричка почему-то в современных цветах у Украины (бело-голубая), а не в зелёном окраске МПС СССР»

Панзэр Фауст: «В 3 минутном трейлере ляпов больше чем во всех сериях от HBO»

Зрители отмечают, что на первый план выведена не трагедия огромного масштаба, а перипетии отдельно взятой семьи, которая попала в реалии этой самой трагедии. Это скатывание темы в очередную мыльную оперу стало поводом появления множества раздраженных и разочарованных выпадов зрителей.

Dd Aa: «Это мог бы быть сериал о ликвидаторах, сломанных судьбах и опасностях атомной энергетики, но по старой доброй традиции он будет о КГБ-шнике».

Hannibal Lecter: «Надеюсь, в сериале покажут идейно верную версию событий? Что реактор взорвало ЦРУ, но благодаря агенту КГБ почти никто не погиб, эвакуировать людей начали еще утром 26-го апреля и вообще мало кто пострадал? Ну, чтобы прям «наш ответ» Западу!»

Очень много вопросов к актерскому составу. Возможно, зритель из-за рубежа сможет смотреть «Чернобыль» как серьезное кино, где для него любой российский актер незнаком. Но для российского зрителя Семен Лобанов, который с таким же серьезным лицом играл в течение шести лет в рамках сериала «Интерны», не воспринимается как трагический персонаж.

Александр Викторович: «Где атмосферная музыка, игра актеров??? Уровень «Сватов».

Kris –e: «А Безруков там есть? Простите, трейлер до конца не осилила».

Monteg: «Вот! Вот оно! Покажем этим Англичанам как фильмы снимать! Ух, первая минута трейлера и сразу узнаешь русский сериал! Тут тебе и тупая баба которая выкручивает мозги мужику и красные упыри которые разлучают семьи. Да и по эстетике и антуражу сто очков вперед даст забугорному!»

Andrii Daniels: «Радует, что о катастрофе стали говорить в последнее много. Историю надо помнить!».

Helena Angel: «Будем ждать сериал, уже очень интересно, что получилось в итоге».

Портал Teleprogramma.pro дождется выхода сериала «Чернобыль», чтобы составить свое мнение о конечном продукте.

А что вы думаете о будущем «ответе НВО»? Вот, кстати, сам трейлер.