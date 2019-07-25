Наш ответ: в Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

Мини-сериал «Чернобыль» от HBO всего за три недели с момента выхода первого эпизода возглавил рейтинг лучших сериалов по оценкам пользователей сайта IMDb. Сейчас рейтинг сериала находится на отметке 9,7, обгоняя легендарную «Игру престолов». Отечественные кинематографисты не стали медлить с ответом. Зрители телеканала НТВ увидят сериал «Чернобыль», созданный российскими кинематографистами, но пока неизвестна дата выхода картины.

Ролик на YouTube-канал выложил актер Игорь Петренко, который принимает участие в съемках фильма. И хотя трейлер впоследствии был удален, он успел разойтись по Сети.

Жену Петренко в фильме исполнит Надежда Михалкова. В картине также снялись Дмитрий Ульянов, Елена Яковлева, Александр Ильин. Производством сериала занималась компания Amalgama Studio. За основу сюжета взяты события, происходившие на Чернобыльской АЭС с апреля по декабрь 1986 года.

Съемки российского сериала начались раньше, чем стало известно о начале работы американской компании над «Чернобылем». Российский сериал «Чернобыль» уже называют «ответом» западному нашумевшему проекту.