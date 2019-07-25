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Наш ответ: в Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

Картину покажет телеканал НТВ, но дата выхода пока неизвестна.

Наш ответ: в Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Кадр из трейлера российского сериала «Чернобыль»/youtube.com/watch?v=NQEtwLPn5Fw

Мини-сериал «Чернобыль» от HBO всего за три недели с момента выхода первого эпизода возглавил рейтинг лучших сериалов по оценкам пользователей сайта IMDb. Сейчас рейтинг сериала находится на отметке 9,7, обгоняя легендарную «Игру престолов». Отечественные кинематографисты не стали медлить с ответом. Зрители телеканала НТВ увидят сериал «Чернобыль», созданный российскими кинематографистами, но пока неизвестна дата выхода картины.

Ролик на YouTube-канал выложил актер Игорь Петренко, который принимает участие в съемках фильма. И хотя трейлер впоследствии был удален, он успел разойтись по Сети.

Жену Петренко в фильме исполнит Надежда Михалкова. В картине также снялись Дмитрий Ульянов, Елена Яковлева, Александр Ильин. Производством сериала занималась компания Amalgama Studio. За основу сюжета взяты события, происходившие на Чернобыльской АЭС с апреля по декабрь 1986 года.
Съемки российского сериала начались раньше, чем стало известно о начале работы американской компании над «Чернобылем». Российский сериал «Чернобыль» уже называют «ответом» западному нашумевшему проекту.

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Тэги:

Александр ИльинДмитрий УльяновЕлена ЯковлеваИгорь ПетренкоНадежда МихалковаСериал «Чернобыль» (Россия)

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Наш ответ: в Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
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