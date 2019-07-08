Добронравов о новом сезоне «Сватов»: «Мы уже отсняли 5 серий!» 

Вот уже 11 лет сериал «Сваты» с удовольствием смотрят и пересматривают. И хоть он представляет собой комедию, его судьба больше похожа на детектив.

Седьмого сезона «Сватов» с нетерпением ждут миллионы телезрителей в России и Украине уже два года. Съемки начались еще в 2017-м, но в том же году сериал был запрещен на территории Украины. Недавно решение суда было оспорено. И в кинематографической тусовке поползли слухи о возобновлении съемок.

Журналисты портала Teleprogramma.pro поинтересовались у звезды сериала Федора Добронравова, как обстоят дела со съемками картины, и вот что он нам рассказал:

— Пока отсняли пять серий, а там как бог даст. Мы молимся, а больше я помочь ничем не могу. Надеюсь, все образумится, сериал-то хороший, добрый.

— Не собираются менять формат?

— Нет, я так понимаю, что останется так, как и было: 16 серий на сезон. Нет, не знаю, я – артист, не в курсе, это надо спрашивать у других людей.

Актер Николай Добрынин был краток и категоричен. На вопрос о судьбе сериала он ответил:

— Все вопросы, пожалуйста, к президенту Зеленскому, а не ко мне. Он генеральный продюсер, а я вообще ни о чем не в курсе.

— А он так и остается генеральным продюсером?

— Я откуда знаю? Такие вопросы мне, пожалуйста, не задавайте.

Напомним, на прошлой неделе Главой Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппом Ильенко было сделано заявление, где он выражал неприятие того факта, что суд отменил запрет на трансляцию сериала «Сваты». Он призвал лично президента запретить «Сватов», тем более, что Зеленский больше не является продюсером или производителем сериала.

Хороший юмор в переводе не нуждается

11 лет назад, когда сериал впервые вышел на экраны, он произвёл фурор. Приключения разношерстной компании смешили обе страны. Юмор был понятен и тем и другим, тем более, что таких смешанных семей по территории бывшего СССР — сотни тысяч, если не миллионы.

За четыре года было отснято 6 сезонов. Подумывали уже о том, чтобы закрыть проект полностью, и даже объявили, что шестой сезон – последний. Но даже когда сериал запускали в повторный прокат, его рейтинги не падали. И через три года было решено продлить проект еще на один сезон. К тому же, создатели сериала придумали новый оригинальный сценарный поворот.

Заработали сценаристы, вскоре было заявлено, что сценарий готов. И тут началась та самая детективная история… В 2017 году Федору Добронравову запретили въезд на Украину из-за того, что в одном из интервью он сказал: «Я люблю свою страну и считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся в лона свои, в Россию».

Когда в дело вмешивается политика — все рушится

Тут же заработала пропагандистская машина, общество на Украине разделилось во мнениях, начали выходить информационно-аналитические программы, посвященные тому, стоит или не стоит запрещать сам сериал. Чиновники решили на всякий случай запретить.

К моменту запрета было снято 5 серий из шестнадцати запланированных. Снимали за рубежом, в Грузии и Белоруссии. И уже потом пришла новость о том, что не только актерам запрещен въезд на Украину – сам сериал теперь стал опасен для украинских зрителей.

Владимир Зеленский тогда выложил в YouTube ролик, где, в частности, сказал:

— Вы боретесь с тем, что людей объединяет, объединяет миллионы телезрителей все эти долгие годы. Если вы Служба Безопасности Украины — заботьтесь о безопасности Украины. Чтобы на улицу можно было свободно пойти и детям было не страшно. А от «Сватов» еще ни один человек не повесился.

В июне актер Федор Добронравов решением Киевского суда перестал быть опасным для Украины, а телеканал «1+1» подал заявку на трансляцию второго сезона «Сватов», и теперь на главной странице канала анонс «Сватов» и полюбившиеся зрителям лица.

Все эти подвижки дают нам надежду на то, что любимый миллионами веселый, легкий и совершенно аполитичный телепроект вернется на экраны в полном формате. Тем более что в марте 2019 года решение о запрете сериала также было отменено.

Как бы там ни было, что бы ни происходило, а портал Teleprogramma.pro ждет возвращения полюбившейся зрителям истории чудаковатой семейки.