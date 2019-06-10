Звезда сериала «Короче» рассказал о типичных мужских мыслях

Борис Дергачев известен зрителю по таким проектам, как «Фитнес» и «Конная полиция». Сейчас молодой артист занят в новом телепроекте канала «Супер». В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro актер поделился подробностями со съемок.

По словам Бориса, новый проект снимается в формате стендапа и рассказывает о жизни мужчины: его друзьях, коллегах, шефе на работе и, разумеется, девушках. Каждый ролик освещает одну ситуацию и на него дается 2-3 минуты.

Один эпизод включает около восьми стендапов. У каждого из них есть начало, середина и финал. Дергачев подчеркнул, что съемки в таком формате сложнее привычных и от съемочной группы понадобились титанические усилия.

Артист, сердце которого, к слову, сейчас свободно, все время посвящает работе. При этом он убежден, что мужчин в любом возрасте волнует одно и то же: отношения с женщинами, профессиональная деятельность, туристические поездки и спорт. Его герой в сериале не исключение.

Стоит отметить, что Борис — большой любитель погонять мяч и даже участвует в театральном чемпионате по футболу. Еще он обожает плавать и ходить пешком. Не так давно актер приезжал с гастролями в Таганрог и в свой выходной во время пешей прогулки «намотал» 25 километров.