Звезда сериала «Короче»: «Мужчину волнуют еда и женщины»

Портал Teleprogramma.prо выведал все профессиональные секреты у молодого актера Бориса Дергачева, и, конечно же, кое-что личное. Например, сердце Бориса сейчас не занято…

Возможно, вы не сразу поняли, о ком идет речь, но стоит взглянуть на фото и все стразу становится на свои места. Борис сегодня занят во многих популярных проектах. Это его вы видели худеющим в «Фитнесе», и именно он вез на коне Наталью Медведеву в «Конной полиции». И пока у актера выдалась минутка между съемками, театром и личной жизнью, сайт Teleprogramma.prо решил спросить, что волнует сегодня российских мужчин и с какими предложениями обращаются к нему поклонницы.

— Борис, расскажите, как судьба занесла вас в актерское ремесло?

— Мне кажется, что это популярная профессия. Еще в школе я занимался вокалом и КВН. Ну и, соответственно, не учился, так как было некогда за моими общественно-полезными занятиями. И когда встал вопрос куда поступать, я сразу же пошел в вокальный, но на прослушивании выяснили, что я лентяй, много чего не знаю и посоветовали пойти в театральный, туда меня и взяли. Я поступил в Саратовский институт, но не окончил его. Курсу к четвертому стало понятно, что старшие товарищи, которые получили диплом и поехали в Москву, сидят без работы. А на дворе 2008 год — кризис, и я решил влиться в ряды безработных: собрал чемодан и вот я в столице.

— Тем не менее, не влились. Сегодня вас можно увидеть во многих сериалах, вы постоянно заняты. Как приняла профессия?

— Неласково. Это был плохой сериал на НТВ, уже не помню, как назывался. На площадке я подошел к своему партнеру, попросил прогнать текст. Волнуюсь и решил поделиться: у меня, говорю, сегодня первый съемочный день. А он глаза в листок с текстом опустил и пробурчал: понял, да. Так меня встретила профессия.

— Сегодня ситуация изменилась?

— В зависимости от проекта. Куда-то идешь как на работу, куда-то как домой, на площадке появляется теплая атмосфера, дружественная.

— От актеров можно услышать мнение, что взаимовыручка в актерской среде не очень частое явление. Согласны?

— Нет, не согласен. Чем ты проще, тем легче. Есть те, кто приезжают и ни с кем кроме режиссера и актеров не общаются. Наверное, думают, что они звезды. Есть те, кто общаются со всеми и ничего не могут в кадре. Порой, прозвучит команда «мотор», и все уткнулись в свои дела, а, порой, понимаешь, что за тобой наблюдают, есть отдача. Это значит, что тебя уже слушают, приятно. Как раз о съемках «Короче».

— «Короче» — новый сериал на телеканале «Супер». В двух словах – мужские мысли вслух. Так что же это за проект и что волнует наших мужчин?

— По сути, — это стендап на тему жизни мужчины, о его окружении, про девушек, начальство, друзей. Все крутится вокруг главного героя. Ролики по 2-3 минуты на одну ситуацию. В серии будет порядка восьми стендапов. Например, короче, я вышел как-то на балкон… и он начинает рассказывать что произошло. Есть начало, середина и конец у истории. Это один из самых сложных форматов, чуть не умерла вся съемочная группа.

Ролики в одной локации, пока я переодеваюсь, ребята перетаскивают декорации в другую сторону и снимаем дальше. И так без перерывов, одним большим заходом.

Что касается волнений, то и в 20 и в 30 и в 45 лет мужчину волнует одно и тоже: личная жизнь, спорт, работа, друзья, путешествия. Обычный день обычного мужчины, в принципе, все темы актуальные.

— В Интернете появились первые серии второго сезона сериала «Фитнес». На ваш взгляд, какая часть удалась лучше?

— Я бы хотел, чтобы было интересно, но, как показывает жизнь, продолжение всегда хуже. Потому что уже основа коммерческая и все хотят заработать деньги. Но я надеюсь, что зрителю понравится. Кстати, главная героиня сильно похудела. Но, наверное, я не первый, этот спойлер уже был.

— Кстати, о спорте. Как у вас дела с физической активностью? В Instagram есть короткий ролик, где вы очень ловко управляетесь с мячом. Любите погонять в футбол?

— Люблю и даже участвую в театральном чемпионате по футболу, мы много тренируемся. А еще у меня есть велосипед, но нет на него времени. И ходить я тоже люблю. Вот недавно был на гастролях в Таганроге и выдался выходной, прошел по городу пешком 25 километров. Не сам считал, программа на телефоне помогла. А вообще я любитель активных видов спорта, если плавать, то не просто так, а чтобы нырять, если бегать, то тоже не просто так.

— Пересматриваете фильмы со своим участием?

— Бывает, но не так, как раньше. Сейчас смотрю, вижу ошибки, думаю, ну вот, надо было по-другому. Уже сразу знаешь какой момент не докрутил на площадке. Уже не переживаю, иначе никаких сил не хватит.

— А отзывы читаете в Сети о себе своей игре?

— Специально — нет, если случайно наткнусь. И не могу сказать, что пишут гадости, хотя встречается.

— Насчет негатива. Был прецедент в 2018 году, когда на вас и Алину Алексееву напал пьяный хулиган. Такое случается часто или это исключение из правил?

— Я вообще за 28 лет редко попадал в переплеты, не могу сказать, что ко мне цепляются пьяные хулиганы. Наверное, это был единственный подобный случай, но я не удивлен. Все бывает, выйдите на улицу, посмотрите: кого-то любят, кого-то бьют, кто-то адекват, а кто-то напился. На моем месте мог быть кто угодно, просто оказался я. Что еще раз доказывает, что я обычный человек: я также езжу на метро, у меня стреляют сигареты, а иногда воруют телефоны. Думаю, никто не застрахован от подобного, обсуждать тут нечего.

— Все таки актерская работа сопряжена с определенными рисками. Какие присутствуют в ваших трудовых буднях?

— Например, работать без дублера. В какой-то момент ты понимаешь, что он совсем на тебя не похож и делает минимальный трюк. И ты говоришь: «Давай сам через забор прыгну!». Прыгаешь и все в шоке: «Как? Ты же толстый» Потом еще раз и потихоньку вытесняешь дублера, и все трюки делаешь сам. Вот в последней картине я сам прыгал на карниз дома второго этажа. Тут главное иметь хоть малую подготовку, чтобы ничего не потянуть и не порвать. А то выскочит колено и все, плакал весь проект.

— Вы снимались в сериале «Конная полиция». К тому моменту, как пришли в проект, уже был опыт наездника?

— Мой единственный опыт из детства. Я был в лагере «Орленок», и там нас сажали на лошадь, чтобы сделать фото во время прогулки. Сначала меня еле затащили, потом еле стащили и больше к лошадям я не подходил. А перед съемками провели почти 15 тренировок, как раз на территории полка. Лена, мой тренер, сотрудница полиции, на третий день сказала, что можно попробовать галоп, хотя я на тот момент еще копчик отбивал и еле сидел в седле. Но в целом могу сказать, что школа была отличная и теперь я здорово управляю.

— Получается, принц на белом коне. А ваше сердце занято сейчас, наверное, поклонницы пишут в соцсетях?

— Только работой, так что свободно. Обычно мальчикам, которые симпатичные поджарые, худые пишут: давай встретимся, а у тебя есть девушка или что-то еще. А мне сразу вываливают: «Женат?» Я стараюсь всем ответить, почти всем, кто адекватен и кто понимает, что я с юмором отвечаю. Иногда оставляют сообщения из серии «будешь у нас на Колыме заходи» или «когда в наш город?», а порой бывает и такое: «у нас получился бы хороший ребенок». Отвечаю: «Думаю, да». И все, переписка закончилась. Люди не ожидают что им ответят, скорее, упражняются в красноречии.

— На улице часто подходят поклонники?

— В основном, на съемках. Но нет ажиотажа и слава богу, хочется жить нормальной жизнью, гулять по городу. Я, в основном, от дома до театра хожу пешком, и это удобно, что тебя никто не тормозит. Порой, спускаюсь в метро, когда понимаю, что пробки и так быстрее. Вижу, что люди смотрят, шепчутся, но не подходят. А если решатся, то чаще всего без имени, просто «Здравствуйте, а вы снимались там-то, можно сфотографироваться с вами?». Мне не жалко. Сфотографировался и пошел дальше. А есть те, кто обращается по имени, как правило, это взрослые люди и те, у кого скоростной интернет.