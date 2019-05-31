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«Зона отчуждения — это навсегда»: ученый высказался о сериале «Чернобыль»

По мнению специалиста по радиоэкологии, в новом творении HBO авария на ЧАЭС изложена правдиво.

«Зона отчуждения — это навсегда»: ученый высказался о сериале «Чернобыль»
Чернобыльская АЭС Фото: wikimedia.org/Wanrouter

Новый мини-сериал HBO об аварии на Чернобыльской АЭС не оставил равнодушным, кажется, никого. Его активно обсуждают в Сети, лидеры мнений ругают за предвзятый подход или, наоборот, хвалят за потрясающую детализацию.

«Телепрограмма» же выяснила, что думает о сериале специалист по радиации, а точнее по радиоэкологии, Денис Вишневский. По его мнению, ситуация описана настолько грамотно и доступно, насколько позволяет формат.

«Понятно, что все происходящее ужали до нескольких линий, иначе было бы слишком много действующих лиц. Но передали атмосферу, дух времени и дух самой ситуации — авторы с этим справились», — сказал ученый.

Вишневский также рассказал, как обстоят дела в окрестностях Чернобыльской АЭС сейчас. Часть радиоактивных элементов в зоне отчуждения распалась еще в начале 90-х, однако там остаются изотопы плутония, цезия, стронция и трансурановых элементов. Период их полураспада составляет десятки тысяч лет (!).

«Америций-241 до сих пор вырабатывается в результате распада плутония. И его максимум будет накоплен к середине этого века. Так что надо принять, что зона отчуждения — это навсегда», — добавил он.

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Тэги:

HBOДенис ВишневскийСериал "Чернобыль"
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«Зона отчуждения — это навсегда»: ученый высказался о сериале «Чернобыль»
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