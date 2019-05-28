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«Я, конечно, так себе актер»: Максим Фадеев снялся в сериале «Толя-робот»

Продюсер попросил поклонников оценить его игру в популярной комедии.

«Я, конечно, так себе актер»: Максим Фадеев снялся в сериале «Толя-робот»
Максим Фадеев/globallookpress.com

Известный продюсер Максим Фадеев в Instagram рассказал, что снялся в популярной социальной комедийной драме «Толя – робот». Сериал идет на канале ТНТ. Продюсер призвал поклонников высказать свое мнение об актерской работе Фадеева.

Также он записал видео, в котором рассказал о своих «актерских талантах». «Всем привет, ребята. С необычным призывом к вам. В общем я типа в сериале снялся. Я, конечно, так себе актер на самом деле. Снялся потому, что его делал один, на мой взгляд, талантливый человек, с которым бы и я хотел поработать. И уверен, что мы поработаем. Зовут его Алексей Нужный. Сериал называется «Толя — робот». И вы наверняка смотрели его. А если нет, то обязательно посмотрите, не пожалеете. Это стоит того. Этот сериал идет на ТНТ. И близится серия, в которой я буду играть типа роль продюсера. Ну я просто попытался сделать так, как это у нас на самом деле происходит. Даже не играть. Ну, в общем, сами увидите. Что-нибудь напишите. Смотрите ТНТ», — сказал популярный продюсер.

Добавим, что на днях Максим Фадеев спросил у своих подписчиков, какое мнение у них сложилось после просмотра нового финала шоу «Голос. Дети». Продюсер намекнул, что были некие «странности». При этом свою позицию он пообещал озвучить позже.

В повторном финале шоу «Голос. Дети» было принято решение, что победителями шоу станут все девять финалистов, включая дочь Алсу Микеллу Абрамову. Все дети получили по миллиону рублей. После финала многие звезды шоу-бизнеса похвалили руководителей Первого канала, которые в текущей ситуации приняли единственно верное решение.

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Тэги:

Максим ФадеевПрограмма "Голос. Дети"сериал "Толя Робот"
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«Я, конечно, так себе актер»: Максим Фадеев снялся в сериале «Толя-робот»
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