«Эта пробоина — навсегда»: Фадеев не видит смысла в новом финале шоу «Голос. Дети»

Продюсер Максим Фадеев в Instagram высказался о намечающемся новом финале шоу «Голос. Дети», который пройдет 24 мая. Он опубликовал видеозапись, в которой обозначил свою позицию.

«Всем привет. Хочу прокомментировать ситуацию с «Голос. Дети» поскольку вы меня вопросами просто съели. Мое отношение следующее. Смотрите. Если было три победителя. Первый, второй, третий. Если первый почему-то не может стать первым. Значит первым становится второй. Так в политике, спорте, везде. Почему этого не происходит здесь – я не знаю. Вы спрашиваете меня про концерт, который намечается. Без понятия, что за концерт. Все, что я могу сказать. Если это какой-то примирительный концерт – окей. Если это концерт-конкурс с выявлением сильных сторон того или иного участника, то я считаю, что это катастрофа, потому что дети вряд ли переживут эту ситуацию. Последнее, что я хотел бы сказать. У этой ситуации нет хорошего конца как ни крути кульбиты. К сожалению, эта пробоина – навсегда», — заявил музыкант.

Победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети» стала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Она набрала вдвое больше голосов, чем ее соперники. В обществе поднялась волна возмущения. Многие россияне считают, что победа должна была достаться представителю Казахстана Ержану Максиму.

Первый канал провел расследование с помощью зарубежной компании, которая сотрудничала с Интерполом. Выяснилось, что за Абрамову был вброс голосов. Первый канал отменил результаты шоу. Новый финал будет проведен 24 мая. На данный момент неизвестно, будет ли в нем участвовать Микелла Абрамова. Ее мать, певица Алсу, ушла в глухую оборону. Она ограничила возможность комментариев своей страничке в соцсетях. Кроме того, она не предпринимает каких-то попыток объясниться со своими фанатами. Несколько раз за последнее время распространялись слухи, что семья Алсу пытается оказать воздействие на тех, кто собирается огласить результаты проверки. Впрочем, позже стало известно, что родные Микеллы Абрамовой никак не влияют на расследование, которое в данный момент все еще продолжается.