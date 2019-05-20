Александр Буйнов сравнил голосование на Евровидении с «дворовой драчкой»

Певец Александр Буйнов не остался в стороне от прошедшего в Израиле конкурса «Евровидение», где российский певец Сергей Лазарев занял третье место. Музыкант в Instagram поздравил своего коллегу и всю страну с фееричным, блестящим выступлением. Он считает, что у Лазарева во время исполнения песни был безупречный вокал.

«И все-таки давайте обсудим. Евровидение — это конкурс чего?! Если песни (как всегда утверждали еврочиновники), то вообще первое место должен занять чувак из Эстонии, и не фига городить шоу! А если это конкурс перфоманса, то совсем другой колер! И, конечно, подсчет голосов по государствам Европы идет как в коммунальной квартире: «Ой, мы же соседи, давайте вы — нам, мы — вам!». «А давайте подкинем Северной Македонии — они же в НАТО! А давайте еще за санкции против России поощрим вот этих ребят с грудями! Поэтому голосование превращается в дворовую драчку!» — заявил Александр Буйнов.

Также музыкант нелестно выразился об исполнении песни Мадонной, которая, как он выразился, вышла на сцену с подбитым глазом. По его мнению, со своей композицией она бы не попала даже в десятку лучших, если бы участвовала в конкурсной программе.

Кстати, ранее свое возмущение исполнением песни Мадонной высказывал певец и композитор Юрий Лоза. По его словам, легендарная американская певица вообще не попадала в ноты. Он считает, что она уже стара для участия в таких конкурсах даже в качестве приглашенной гостьи.