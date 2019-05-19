Евровидение

«Это все непростая и порой несправедливая игра»: Катя Лель считает Лазарева лучшим на Евровидении

Она поблагодарила всю команду музыканта с достойным представлением страны.

«Это все непростая и порой несправедливая игра»: Катя Лель считает Лазарева лучшим на Евровидении
Катя Лель/globallookpress.com

Певица Катя Лель в Instagram высказалась по поводу участия в Евровидении Сергея Лазарева. По ее словам, музыкант, как и вся его команда достойно представили нашу страну на песенном конкурсе.

«Это всё непростая и порой несправедливая игра, где нервы сдают, но вы прошли это с высоко поднятым флагом России! Вы лучшие! Гордимся вами! Филипп Киркоров и Сергей Лазарев — браво! Достойно! Смело! Профессионально! Все мои слова благодарности этой потрясающей команде во главе которой стоял артист Сергей Лазарев, который трудился все эти полгода день и ночь. Спасибо, дорогой Серёжа за невероятное выступление!» — сказала Катя Лель.

Отметим, что Сергей Лазарев на Евровидении в этом году занял третье место. При этом после финала он сказал, что жюри было к нему достаточно предвзято. Также артист не понял, почему некоторые страны вообще не дали России ни одного балла. В качестве примера он привел Грузию.

Многие звезды шоу-бизнеса после финала в своих комментариях заметили, что Лазарев был на высоте и выложился на все сто процентов. Кстати, сам он сказал, что главное теперь остановиться – третьей попытки покорить Европу он предпринимать не собирается. В следующем году на конкурс, скорее всего, поедет другой российский музыкант Александр Панайотов.

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Евровидение 2019Катя ЛельСергей Лазарев
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«Это все непростая и порой несправедливая игра»: Катя Лель считает Лазарева лучшим на Евровидении
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