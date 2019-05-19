«Здесь главное вовремя остановиться»: Лазарев больше не будет участвовать в Евровидении

Певец Сергей Лазарев больше не намерен участвовать в главном песенном конкурсе Старого Света – Евровидении в качестве участника. «Здесь главное вовремя остановиться. Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас вылезет какой-то негатив. Надо уже просто приезжать сюда как гостю, вот как Верка Сердючка приезжает», — сказал музыкант.

Как считает певец, на конкурсе он сделал все, что мог и не его вина, что члены жюри не оценили его номер. Как отметил певец, сейчас ему уже сложно что-то доказывать. На конкурсе он еще планирует в будущем появиться, но только в качестве гостя, сообщает РИА «Новости».

Отметим, что сразу после финала Лазарев говорил, что жюри по каким-то причинам было к нему предвзято. Кроме того, он не понял, почему некоторые страны вообще проигнорировали Россию и не поставили нашей стране ни одного балла. В качестве примера он привел Грузию.

Добавим, что в этом году победу одержали представители Нидерландов. Лазарев, как и три года назад, расположился только на третьем месте. В следующем году от России с большей долей вероятности на конкурс должен будет отправиться музыкант Александр Панайотов. Он очень рассчитывает выступить на главном песенном конкурсе Европы.