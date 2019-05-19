«Евровидение рождает море споров по поводу победы и участников»: Макеева высказалась о конкурсе

Актриса Анастасия Макеева в Instagram высказалась по поводу выступления Сергея Лазарева на Евровидении. «Ежегодно Евровидение рождает море споров по поводу победы и участников. Вот наш герой – Сергей Лазарев. Как вам выступление нашего Сергея? Как вам выступление Голландии? Считаете ли вы справедливым результат конкурса? И что думаете по поводу возмутительной песни Исландии «Ненависть победит, Европа рухнет?» — спросила она своих подписчиков.

Интересно, что в комментариях многие пользователи отметили, что в этом году было очень много достойных победы участников. При этом все считают, что Лазарев был одним из лучших. А вот композиция победителей мало кому запомнилась.

Сергей Лазарев стал третьим по итогам песенного конкурса Евровидение. При этом после финала он сказал, что жюри было предвзято и по каким-то причинам не оценило его песню. Также Лазарев не понял, почему некоторые страны вообще не оценили его композицию. В качестве примера он привел Грузию. Певца возмутило такое отношение к России.

Таким образом в следующем году Евровидение пройдет в Голландии. Скорее всего, от России на конкурс отправится Александр Панайотов. Он буквально спит и видит себя среди участников конкурса. Кстати, он был недоволен, что Лазареву дали вторую попытку в то время, как он в конкурсе пока еще не участвовал ни разу.