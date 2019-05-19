Евровидение

«Лазарев! Ты первый!»: Максим Аверин подвел свои итоги Евровидения

Актер считает, что российский музыкант был достоин победы.

«Лазарев! Ты первый!»: Максим Аверин подвел свои итоги Евровидения
Максим Аверин/globallookpress.com

Популярный актер Максим Аверин в Instagram подвел свои итоги песенного конкурса «Евровидение», где Сергей Лазарев занял только третье место. «Лазарев! Ты первый!» – заявил Аверин.

Отметим, что Сергей Лазарев после конкурса сказал, что члены жюри проявили некую предвзятость, когда оглашали результаты конкурса. Также он не понял, почему некоторые страны поставили России ноль баллов. В качестве примера он привел Грузию. Музыкант добавил, что в этом году на конкурсе была дружелюбная атмосфера. Ему не задавали вопросов на политическую тему, как это было три года назад, когда он впервые приехал на песенный конкурс.

Добавим, что многие российские звезды шоу-бизнеса считают, что первое место должно было достаться именно Сергею Лазареву. Например, свое восхищение исполнением номера российским музыкантом выразила актриса Олеся Судзиловская. По ее словам, для нее Лазарев — победитель.

Первое место по итогам песенного конкурса «Евровидение» досталось представителям Нидерландов. Именно в «стране тюльпанов» в следующем году и пройдет конкурс. С большей долей вероятности можно утверждать, что от нашей страны на него отправится Александр Панайотов. Ранее он уже говорил, что очень хочет испытать свои силы.

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Тэги:

Евровидение 2019Максим АверинСергей Лазарев
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«Лазарев! Ты первый!»: Максим Аверин подвел свои итоги Евровидения
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