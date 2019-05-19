Евровидение

«Сделал все, что мог»: Губерниев похвалил Лазарева за выступление на Евровидении

Комментатор считает, что певец оставил блестящее впечатление.

«Сделал все, что мог»: Губерниев похвалил Лазарева за выступление на Евровидении
Дмитрий Губерниев/globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, которому в этом году доверили вести трансляцию Евровидения на Россию, заявил в Instagram, что Сергей Лазарев молодец и выступил на конкурсе достойно. «Сделал все, что мог. Снова не выиграл Евровидение, но впечатление оставил блестящее», — сказал комментатор.

Также Дмитрий Губерниев спросил своих подписчиков, как они оценивают итоги конкурса. Все ли было справедливо. Кроме того, он поинтересовался, как отработали с финале главного европейского песенного конкурса комментаторы. В ответ пользователи заметили, что Губерниев был на высоте, а вот итоги многие сочли необъективными. Как считают россияне, Лазарев вполне был достоин первого места, но победу у него просто украли.

Отметим, что Сергей Лазарев расположился только на третьем месте по итогам голосования. Сам он заявил, что жюри было к нему предвзято. Музыкант думает, что члены жюри по каким-то причинам не смогли по достоинству оценить его номер. В то же время он сказал, что в этом году была очень серьезная конкуренция и победить могли многие. Певец рад, что в этом году его не доставали политическими вопросами, как было три года назад.

В 2016 году Лазарев также расположился на третьем месте. В этом году он собирался взять реванш, но у него это не получилось. Добавим, что победили в конкурсе представители Нидерландов.

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Тэги:

Дмитрий ГуберниевЕвровидение 2019Сергей Лазарев
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«Сделал все, что мог»: Губерниев похвалил Лазарева за выступление на Евровидении
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