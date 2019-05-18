Евровидение

«Вместе — мы сила!»: Лазарев выступил с заявлением перед финалом Евровидения

Музыкант заметил, что впереди очень ответственный для него день.

«Вместе — мы сила!»: Лазарев выступил с заявлением перед финалом Евровидения
Сергей Лазарев/globallookpress.com

Финалист Евровидения-2019 Сергей Лазарев в Instagram заявил, что впереди для него и его команды очень ответственный день. «Мне очень нужна ваша поддержка. Вместе – мы сила! Голосуйте в финале Евровидения, отправляя номер пять. Россия!» — заявил музыкант.

Отметим, что Сергей Лазарев считается одним из главных фаворитов песенного конкурса. Три года назад он уже пытался покорить Европу, однако тогда ему удалось занять только третье место. В этот раз он рассчитывает выступить лучше. Все предпосылки для этого, надо сказать, у него имеются.

Добавим, что в социальных сетях многие звезды оставляют слова поддержки в адрес Лазарева. Все считают, что именно в этом году он должен и может занять первое место. Если исполнителю удастся победить, то в следующем году конкурс приедет в Россию. На нем очень хочет выступить певец Александр Панайотов.

Накануне финала Лазарева поддержал и Дима Билан, единственный россиянин, которому знаком вкус победы в конкурсе. Исполнитель одержал победу в 2008 году. Тогда его продюсировала Яна Рудковская.

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Дима БиланЕвровидение 2019Сергей Лазарев
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«Вместе — мы сила!»: Лазарев выступил с заявлением перед финалом Евровидения
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