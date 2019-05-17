Евровидение

«Я забыл телефон в гримерке»: Лазарев объяснил, почему до него не могли дозвониться после полуфинала «Евровидения»

Музыкант заявил, что для него было важно сконцентрироваться на своем выступлении.

«Я забыл телефон в гримерке»: Лазарев объяснил, почему до него не могли дозвониться после полуфинала «Евровидения»
Сергей Лазарев/globallookpress.com

Певец Сергей Лазарев после своего выхода в финал «Евровидения» ответил на вопрос, кто первым его поздравил с успехом. «Я забыл телефон в гримерке. Ушел на пресс-конференцию без него. И вообще в течение дня не проверял звонки. Старался сконцентрироваться на своем выступлении», — отметил музыкант.

Лазарев вышел в финал «Евровидения»/globallookpress.com

Как сказал Лазарев, когда телефон у него оказался в руках, оказалось, что там сто пропущенных сообщений. Музыкант пообещал ответить всем, кто его поздравил.

Лазарев также рассказал, что перед финалом немного нервничал. Он прекрасно помнил истории, когда музыканты, которые во второй раз приезжали на «Евровидение» в итоге даже не проходили в финал. Так было, к примеру, с певицей Даной Интернейшнл. Причем, как сказал Лазарев, не только она, но еще несколько человек не смогли пробиться в решающую стадию.

По словам музыканта, он переживал до своего выхода на сцену. У него, как он отметил, сложный номер и вокал. Утром перед выступлением он решил усложнить финал песни. Еще выше спеть ноты. Как заявил певец, все в итоге получилось. Однако радоваться раньше времени он не намерен. Впереди еще много работы, сообщает «Комсомольская правда».

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выход в финалконкурс "Евровидение"Сергей Лазарев
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«Я забыл телефон в гримерке»: Лазарев объяснил, почему до него не могли дозвониться после полуфинала «Евровидения»
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