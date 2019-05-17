«Я забыл телефон в гримерке»: Лазарев объяснил, почему до него не могли дозвониться после полуфинала «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев после своего выхода в финал «Евровидения» ответил на вопрос, кто первым его поздравил с успехом. «Я забыл телефон в гримерке. Ушел на пресс-конференцию без него. И вообще в течение дня не проверял звонки. Старался сконцентрироваться на своем выступлении», — отметил музыкант.

Как сказал Лазарев, когда телефон у него оказался в руках, оказалось, что там сто пропущенных сообщений. Музыкант пообещал ответить всем, кто его поздравил.

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Лазарев также рассказал, что перед финалом немного нервничал. Он прекрасно помнил истории, когда музыканты, которые во второй раз приезжали на «Евровидение» в итоге даже не проходили в финал. Так было, к примеру, с певицей Даной Интернейшнл. Причем, как сказал Лазарев, не только она, но еще несколько человек не смогли пробиться в решающую стадию.

По словам музыканта, он переживал до своего выхода на сцену. У него, как он отметил, сложный номер и вокал. Утром перед выступлением он решил усложнить финал песни. Еще выше спеть ноты. Как заявил певец, все в итоге получилось. Однако радоваться раньше времени он не намерен. Впереди еще много работы, сообщает «Комсомольская правда».