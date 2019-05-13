Евровидение

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал российским знаменосцем на открытии «Евровидения-2019»

В этой роли журналист выступает уже не в первый раз.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал российским знаменосцем на открытии «Евровидения-2019»
Дмитрий Губерниев/Фото: globallook

Пользователи популярной социальной сети Instagram и в особенности подписчики на страницы Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова оказались недавно в некотором недоумении. Многие задаются вопросом о том, что на официальном открытии ежегодного песенного конкурса «Евровидение-2019» делает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Об этом тележурналист сам рассказала в своем микроблоге популярной соцсети.

«И снова мне доверили нести флаг России на красной дорожке церемонии открытия конкурса песни! Евровидение 2019! У нас отличная сборная команда, верим в успех! Филипп Киркоров — главный тренер моей мечты, Сергей Лазарев – готов побеждать! Победим, как считаете? Займем первое место?», — поинтересовался у своих подписчиков комментатор.

А вот они, в общем, воодушевления и оптимизма Дмитрия не разделили. Многие отмечали, что конкурс стал политизированным, и российскому исполнителю не дадут выиграть, даже если он окажется самым лучшим. Некоторые высказывались о том, что не Сергею Лазареву нужно было представлять Россию на «Евровидении», потому что в стране есть немало других более интересных и талантливых исполнителей.

Напомним, торжественная церемония открытия конкурса «Евровидение-2019» закончилась несколько часов назад в Тель-Авиве. Полуфиналы музыкального состязания состоятся 14 и 16 мая, а финал – 18-го числа.

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Дмитрий ГуберниевЕвровидение 2019Сергей Лазарев последние новостиФилипп Киркоров последние новостицеремония открытия
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал российским знаменосцем на открытии «Евровидения-2019»
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