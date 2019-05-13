В Тель-Авиве стартовало «Евровидение-2019»

Минувшим воскресеньем в израильской столице стартовал популярный международный конкурс «Евровидение-2019». Торжественная церемония началась с дефиле по оранжевой дорожке по площади у театра Габима в центре Тель-Авива всех нынешних участников песенного фестиваля, а их, напомним, в этом году 41 человек. Об этом сообщает израильская корпорация общественного вещания Kan, которая отвечает за проведение конкурса.

Кроме того, по информации ТАСС, накануне также состоялось официальное открытие «Деревни Евровидения» в парке Чарльза Клора. На шести гектарах разместилась официальная фан-зона с четырьмя огромными экранами, на которых зрители смогут смотреть выступления артистов, а также стометровый бар и 85 гастрономических палаток. Сами же состязания певцов начнется через два дня. Полуфиналы состоятся, напомним, 14 и 16 мая. А финал пройдет 18-го числа.

Напомним, в этом году Россию на музыкальном празднике уже во второй раз представит Сергей Лазарев, чье участие в конкурсе и композиция Scream, были восприняты на родине весьма неоднозначно. Не обошлось в этом году и без других скандалов вокруг «Евровидения», чего только стоит эпопея с национальным отбором своего участника от Украины, который так и ничем не закончился – в этом году страна отказалась от участия на фестивале.

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Испытывали некоторые проблемы и организаторы «Евровидения», обнаружившие несколько месяцев назад махинации с реализацией билетов на шоу. Им даже пришлось приостанавливать их продажу. Но ближе к старту праздника, билеты снова поступили в кассы.