Вместе с Little Big на «Евровидение» поедут участники групп «Ленинград» и The Hatters

Хорошие новости для всех любителей музыки в общем и коллектива Little Big в частности. На музыкальный фестиваль «Евровидение» вместе с основным составом группы отправятся и приглашенные гости, а именно солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия вместе и фронтмен The Hatters Юрий Музыченко. Это будет не просто моральная поддержка, звезды выступят все вместе на сцене. Эта информация появилась в официальном Telegram-канале группы The Hatters.

Эту новость подтверждает тот факт, что немного ранее уже была информация о том, что Little Big выступит на конкурсе в расширенном составе, в количестве шести человек. Сейчас в группе четыре участника – Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская, так что с учетом двух приглашенных звезд все сходится.

Тем временем клип на композицию Uno все еще не первом месте в тренде Youtube и у него уже более 4 миллионов просмотров.