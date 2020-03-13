«Тут даже не про вокал»: звезды оценили песню Little Big для «Евровидения-2020»

Максим Фадеев считает, что наконец-то Россию на конкурсе будет представлять максимально стильная группа. Но кое-кто с ним не согласен.

Питерская панк-рейв-группа Little Big cо своей песней Uno, презентованной вечером 12 марта, уже успела стать лидером по популярности среди всех исполнителей грядущего «Евровидения». Менее чем за сутки клип ребят из России собрал почти три миллиона просмотров на YouTube и десятки тысяч восторженных откликов в соцсетях.

Портал Teleprogramma.pro решил узнать, понравилась ли новая песня Little Big отечественным экспертам — людям, которые знают толк в музыке. Своим мнением с нашими читателями согласились поделиться продюсеры Максим Фадеев и Иосиф Пригожин, а также музыкант и композитор Юрий Лоза.

«Неколхозная» песня

Максим Фадеев сразу после того, как узнал о том, что на конкурс поедет Little Big, заявил о том, что это правильное решение. Теперь, посмотрев новый клип группы, он лишь укрепился в своем мнении.

«Я считаю, что это шикарно, это очень хорошо, талантливо и полностью отвечает сегодняшнему времени. Там все стильно. Это одна из лучших и наиболее стильных групп, которые только могли представить Россию на «Евровидении». Хорош уже играться в этот постоянный «колхоз», пора уже соответствовать какому-то стилю времени. Они соответствуют. Эта песня будет событием в Европе. Я буду молиться, чтобы ребята взорвали все стандарты», — сказал Фадеев в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

«Даже когда хорошо сделано, надо найти какого-нибудь «червячка»

Продюсер Иосиф Пригожин оказался полностью согласен с предыдущим экспертом.

«Мне очень понравилось. Очень интересный коллектив. Считаю, что у них очень высокие шансы на победу, что сочетание стиля, вкуса, музыки, видео, аудио у них просто идеальное. Мне понравилось все, я даже не могу выделить что-то особенное. Это тот самый случай, когда нравится все».

Многие критикуют Little Big за отсутствие хорошего вокала. Мол, никто из участников группы петь не умеет, а «выезжают» они только на танцах, странной одежде и юморе. По мнению Пригожина, это не так уж важно.

«Мне плевать в данном случае на вокал. Это не про вокал. Это про материал, про сочетание всего. Знаете, когда пытается выходить какой-нибудь артист на одну площадку рядом с певцами и идет соревнование вокала — это один вопрос. А когда речь идет о «Евровидении», речь идет именно о материале. Странные люди. Вокалистов не замечают, а когда что-то хорошо сделано, то «у них слабый вокал». Все равно надо найти какого-нибудь «червячка». Обязательно надо сказать на хорошее: «Все вроде бы хорошо, но что-то все-таки не то». Это какой-то непонятный человеческий менталитет. Мое личное профессиональное мнение такое. Добавил бы продюсер Пригожин туда что-нибудь? Нет. Нужно что-нибудь поменять? Нет. Есть шанс на победу? Да! Круто сделано? Да! Сочетание вкуса, сочетание стиля, сочетание всего. В том, что сделано, есть гармония. Я за гармонию. Бывает такое, что люди ремонты делают, а одеваются хрен знает как. Толстые люди одевают мини-юбки, а им это не идет. Здесь такого нет, и нам с Лерой очень понравилось. Валерия уже у себя в Instagram повесила пост поддержки», — отметил Пригожин.

«Попрыгают, побегают, поскачут»

У представителей старой гвардии несколько иное мнение о творчестве Little Big. Ранее певец и музыкант Валерий Сюткин признался нам, что не понимает такие музыкальные коллективы. Сегодня мы решили позвонить его коллеге Юрию Лозе, который сейчас лежит под капельницей после операции.

«Я же не критикую музыку. Впрочем, у них, как правило, ее и нет. Музыки я до сих пор не слышал, у этих ребят. Я специально посмотрел. Это же не музыкальный коллектив, это шоумены какие-то. Что они там будут показывать, не знаю. Попрыгают, побегают, поскачут. Мне мало интересно это все», — сказал Юрий Эдуардович.

А вы отдали бы Little Big победу на «Евровидении» в Нидерландах?