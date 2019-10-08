Цекало выпустит детективный сериал, основанный на реальных событиях

Александр Цекало выпустил детективный сериал, основанный на реальных событиях. В основу киноленты легли реально существующие документы о судебных процессах, а также книга Дины Каминской – женщины, которая при жизни являлась практикующим адвокатом. Действие происходит в период «хрущевской оттепели» (в 1966 году) – именно в этот период деятельность юристов и адвокатов стала ключевой в работе судебной системы.

Главной героиней станет молодая адвокат – Нина Метлицкая. Ее работа уныла и однообразна. Все меняется, когда девушка попадает в контору под названием «Филиал №1» — там профессионала ждут самые страшные и запутанные дела, которые она не имеет права не разгадать. Помимо сложных дел, Каминской предстоит доказать самой себе и окружающим, что она имеет достаточно навыков и знаний. Адвокат будет бороться с судебной системой и ломать собственные шаблоны.

Главную роль в 16-серийной картине «Заступники» сыграет Мари Ворожи, известная по фильмам «Стиляги» и «С любимыми не расстаются». Сериал выйдет на Первом, но дата старта пока не называется. Режиссер Владимир Котт рассказал Teleprogramma.pro, что помимо внешнего лоска зритель увидит еще и внутренний – съемочная команда активно общалась с консультантом, который лично знал Дину Каминскую. Он помог артистам воссоздать то время, поскольку сам наизусть помнит уголовный кодекс тех времен.