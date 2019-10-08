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Режиссер сериала «Заступники»: «Чтобы создать дух 60-х, снимали в Беларуси, где нет евроремонтов»

В ближайшем будущем продюсерская компания «Среда» Александра Цекало выпустит новый сериал, снятый по реальным судебным процессам, в которых принимали участие самые знаменитые советские адвокаты. Teleprogramma.pro поговорила с создателями «Заступников».

Режиссер сериала «Заступники»: «Чтобы создать дух 60-х, снимали в Беларуси, где нет евроремонтов»
Кадр из сериала «Заступники»

В архивах и обучающих материалах немало примеров того, как развивалось искусство защиты людей в нашей стране. В свое время Дина Каминская, действующий адвокат, написала книгу, по которой и был задуман и снят сериал. Действие происходит в 1966 году и приходится на время конца так называемой «хрущевской оттепели». Именно в это время адвокатура перестала быть просто галочкой в карательной судебной системе.

Мы поговорили с заслуженным артистом РФ Игорем Гординым, который сыграл в сериале роль основного антагониста главной героини.

Кадр из сериала «Заступники»
Кадр из сериала «Заступники» (2019)

«Я играю человека, который строит свою карьеру. Мой герой периодически возникает на пути Нины, ставит ей палки в колеса и всячески пытается ей противостоять. Как это часто бывает, вначале мужчина пытается ухаживать за симпатичной женщиной, а потом мстит за отказ», — рассказал актер.

Он отметил, что атмосферу шестидесятых создавали в столице Белоруссии — Минске.

«Там есть места, где жив еще советский дух. Потом много снимали еще в маленьких подмосковных городках, там, где время остановилось. В Люберцах, например, целый заброшенный институт стоит – я уже не один раз там снимался».

По словам Гордина, его персонаж ему понравился, даже несмотря на то, что герой — мерзавец…

Кадр из сериала «Заступники»
Кадр из сериала «Заступники» (2019)

«Еще как понравился. Это было вполне занимательно. Отрицательных персонажей всегда играть интереснее! Да и с Владимиром Коттом работать всегда интересно и познавательно. Он скрупулезен и дотошен в деталях, а потому на экраны выходит качественный продукт».

Сюжет построен вокруг приключений молодого адвоката

Нина Метлицкая жила и работала чуть ли не за известным «101 километром», в дальнем Подмосковье. Молодой юрист, у которого из перспектив только унылая работа в маленькой юридической консультации провинциального городка.

Все меняется, когда она попадает в «Филиал №1» — именно туда, в самое большое адвокатское бюро СССР, стекаются все самые интересные и значимые дела. Девушке предстоит столкнуться с самыми запутанными случаями, самыми изощренными преступлениями и не менее изощренными преступниками.

Актер Кирилл Гребенщиков, сыгравший в сериале мужа главной героини, рассказал, что история его увлекла еще на уровне прочтения сценария.

Кадр из сериала «Заступники»
Кадр из сериала «Заступники»

«Даже если в сценарии, наряду с исторической правдой, на которой основан сериал, присутствует некий художественный вымысел, все равно, история развивается динамично и увлекательно. А что касается эпохи – очень кропотливо работали художники. Так что актерам было очень легко погрузиться полностью в атмосферу тех лет.

Люди «оттуда» отличались не только одеждой – хотя одежда на мне была полностью винтажной, из 60 годов. Отличалось все, вплоть до манеры и скорости речи. В том, что картинка будет полностью соответствовать шестидесятым, большая заслуга Володи Котта, потому что Володя – настоящий кинорежиссер», — поделился актер.

Он добавил, что режиссер во время съемок занимался не только реальной сценой:

«Он передает актеру полноту кино. Когда он с тобой работает, ты понимаешь, как это будет выглядеть на экране. А он видит все в целом: игру актеров, диалог, монтаж, он может объяснить, зачем ему нужен тот или иной план.

Ну, и помимо интересного сюжета, что касается кинокартинки – она будет очень хорошей. Художники-оформители постарались на славу».

Во время съемок сериала актерам принимать участие в нескольких судебных процессах. Тяжело ли было знать, что все это когда-то было на самом деле?

Кадр из сериала «Заступники»

«Нет, работать было легко – это была какая-то правильная легкость. Не то, чтобы это легко давалось, но режиссер все сделал так, что актер легко себя чувствует в этом сюжете. Благодаря этому образы, которые воплощали приглашенные актеры, были очень точны», — ответил Гребенщиков.

Мы не могли не спросить о съемках и режиссера проекта Владимира Котта. Вот что он рассказал:

«Для меня важны и текст, и картинка. Просто текст изначально был очень высокого уровня, так что хотелось добиться качественной картинки. Вообще, я не разделяю звук и видео. Мне хотелось отойти здесь от сериального подхода. У нас много внутрикадрового монтажа, часто герои говорят спиной, так что нет ощущения, что мы снимаем «мыло».

Также он поделился некоторыми секретами того, как добивались атмосферы 60 годов на локациях:

Кадр из сериала «Заступники»
Кадр из сериала «Заступники»

«Во-первых, это машины тех лет. Во-вторых, мы использовали много плакатов. Наша страна тогда жила по праздникам: 12 апреля, 7 ноября… И нарисованные от руки огромные изображения вполне способствовали обретению духа времени.

Плюс, когда снимали в Беларуси, было очень легко этого добиться: белорусы очень бережно относятся к зданиям того времени. Там нет никаких евроремонтов, поэтому нам просто повезло».

К сожалению, автор книги Дина Каминская уже ушла из жизни, поэтому мы спросили, присутствовали ли какие-то консультанты на съемках.

«Дело в том, что кроме книги Дины сохранились еще и реальные уголовные дела, по которым написана книга. И мы имели возможность читать протоколы судебных заседаний в оригинале – это здорово помогло в деталях.

К тому же, у нас был консультант, который лично знал Дину Каминскую и до сих пор работает в адвокатской конторе номер 1. Он помнит все, даже уголовный кодекс тех времен, потому что он и сам из того времени.

Конечно, мы отступали от реальных фактов. Уголовные дела оставались в неприкосновенности, а вот с диалогами мы работали. Это ведь не история Дины Каминской, это история системы, которая ломает человека, но не может сломать», — ответил режиссер.

Кадр из сериала «Заступники»
Кадр из сериала «Заступники»

О чем сериал

Молоденькой адвокатессе придется постоянно доказывать себе и сослуживцам собственную значимость и компетентность. Делать это будет нелегко, ведь из-за того, что ни одно дело не похоже на другое, Нине каждый раз придется изобретать кардинально новую стратегию защиты.

И действительно: как можно одними и теми же доводами убедить судей в невиновности меломана, обвиненного в шпионаже и кинодивы, которой предъявили убийство сожителя?

Девушке придется научиться следовать законам адвокатуры, не преступая при том границ собственной совести. И если несправедливо обвиненных в тяжком преступлении подростков хочется спасти, то уж о воре в законе, у которого руки по локоть в крови, такого точно не скажешь.

В фильме будет всего 16 серий. Продюсером стал Александр Цекало, в главной роли выступит Мари Ворожи («Стиляги», «С любимыми не расстаются»). Премьера — на Первом канале, дата пока не определена.

А вам интересно будет посмотреть сериал, снятый по реальным уголовным делам 60-х годов?

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Тэги:

Александр ЦекалоВладимир КоттИгорь ГодинСериалсериал "Заступники"
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Режиссер сериала «Заступники»: «Чтобы создать дух 60-х, снимали в Беларуси, где нет евроремонтов»
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