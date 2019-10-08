Режиссер сериала «Заступники»: «Чтобы создать дух 60-х, снимали в Беларуси, где нет евроремонтов»

В ближайшем будущем продюсерская компания «Среда» Александра Цекало выпустит новый сериал, снятый по реальным судебным процессам, в которых принимали участие самые знаменитые советские адвокаты. Teleprogramma.pro поговорила с создателями «Заступников».

В архивах и обучающих материалах немало примеров того, как развивалось искусство защиты людей в нашей стране. В свое время Дина Каминская, действующий адвокат, написала книгу, по которой и был задуман и снят сериал. Действие происходит в 1966 году и приходится на время конца так называемой «хрущевской оттепели». Именно в это время адвокатура перестала быть просто галочкой в карательной судебной системе.

Мы поговорили с заслуженным артистом РФ Игорем Гординым, который сыграл в сериале роль основного антагониста главной героини.

«Я играю человека, который строит свою карьеру. Мой герой периодически возникает на пути Нины, ставит ей палки в колеса и всячески пытается ей противостоять. Как это часто бывает, вначале мужчина пытается ухаживать за симпатичной женщиной, а потом мстит за отказ», — рассказал актер.

Он отметил, что атмосферу шестидесятых создавали в столице Белоруссии — Минске.

«Там есть места, где жив еще советский дух. Потом много снимали еще в маленьких подмосковных городках, там, где время остановилось. В Люберцах, например, целый заброшенный институт стоит – я уже не один раз там снимался».

По словам Гордина, его персонаж ему понравился, даже несмотря на то, что герой — мерзавец…

«Еще как понравился. Это было вполне занимательно. Отрицательных персонажей всегда играть интереснее! Да и с Владимиром Коттом работать всегда интересно и познавательно. Он скрупулезен и дотошен в деталях, а потому на экраны выходит качественный продукт».

Сюжет построен вокруг приключений молодого адвоката

Нина Метлицкая жила и работала чуть ли не за известным «101 километром», в дальнем Подмосковье. Молодой юрист, у которого из перспектив только унылая работа в маленькой юридической консультации провинциального городка.

Все меняется, когда она попадает в «Филиал №1» — именно туда, в самое большое адвокатское бюро СССР, стекаются все самые интересные и значимые дела. Девушке предстоит столкнуться с самыми запутанными случаями, самыми изощренными преступлениями и не менее изощренными преступниками.

Актер Кирилл Гребенщиков, сыгравший в сериале мужа главной героини, рассказал, что история его увлекла еще на уровне прочтения сценария.

«Даже если в сценарии, наряду с исторической правдой, на которой основан сериал, присутствует некий художественный вымысел, все равно, история развивается динамично и увлекательно. А что касается эпохи – очень кропотливо работали художники. Так что актерам было очень легко погрузиться полностью в атмосферу тех лет. Люди «оттуда» отличались не только одеждой – хотя одежда на мне была полностью винтажной, из 60 годов. Отличалось все, вплоть до манеры и скорости речи. В том, что картинка будет полностью соответствовать шестидесятым, большая заслуга Володи Котта, потому что Володя – настоящий кинорежиссер», — поделился актер. больше по теме Сериалы «Бандитский Петербург» и «Экспроприатор» посвящены жизни реально существовавшего вора-аристократа Юрия Алексеева В эфире Первого канала продолжается сериал «Экспроприатор» - это приквел (то есть предыстория) первой части культового «Бандитского Петербурга», посвященной авторитету Барону.

Он добавил, что режиссер во время съемок занимался не только реальной сценой:

«Он передает актеру полноту кино. Когда он с тобой работает, ты понимаешь, как это будет выглядеть на экране. А он видит все в целом: игру актеров, диалог, монтаж, он может объяснить, зачем ему нужен тот или иной план. Ну, и помимо интересного сюжета, что касается кинокартинки – она будет очень хорошей. Художники-оформители постарались на славу».

Во время съемок сериала актерам принимать участие в нескольких судебных процессах. Тяжело ли было знать, что все это когда-то было на самом деле?

«Нет, работать было легко – это была какая-то правильная легкость. Не то, чтобы это легко давалось, но режиссер все сделал так, что актер легко себя чувствует в этом сюжете. Благодаря этому образы, которые воплощали приглашенные актеры, были очень точны», — ответил Гребенщиков.

Мы не могли не спросить о съемках и режиссера проекта Владимира Котта. Вот что он рассказал:

«Для меня важны и текст, и картинка. Просто текст изначально был очень высокого уровня, так что хотелось добиться качественной картинки. Вообще, я не разделяю звук и видео. Мне хотелось отойти здесь от сериального подхода. У нас много внутрикадрового монтажа, часто герои говорят спиной, так что нет ощущения, что мы снимаем «мыло».

Также он поделился некоторыми секретами того, как добивались атмосферы 60 годов на локациях:

«Во-первых, это машины тех лет. Во-вторых, мы использовали много плакатов. Наша страна тогда жила по праздникам: 12 апреля, 7 ноября… И нарисованные от руки огромные изображения вполне способствовали обретению духа времени. Плюс, когда снимали в Беларуси, было очень легко этого добиться: белорусы очень бережно относятся к зданиям того времени. Там нет никаких евроремонтов, поэтому нам просто повезло».

К сожалению, автор книги Дина Каминская уже ушла из жизни, поэтому мы спросили, присутствовали ли какие-то консультанты на съемках.

«Дело в том, что кроме книги Дины сохранились еще и реальные уголовные дела, по которым написана книга. И мы имели возможность читать протоколы судебных заседаний в оригинале – это здорово помогло в деталях. К тому же, у нас был консультант, который лично знал Дину Каминскую и до сих пор работает в адвокатской конторе номер 1. Он помнит все, даже уголовный кодекс тех времен, потому что он и сам из того времени. Конечно, мы отступали от реальных фактов. Уголовные дела оставались в неприкосновенности, а вот с диалогами мы работали. Это ведь не история Дины Каминской, это история системы, которая ломает человека, но не может сломать», — ответил режиссер.

О чем сериал

Молоденькой адвокатессе придется постоянно доказывать себе и сослуживцам собственную значимость и компетентность. Делать это будет нелегко, ведь из-за того, что ни одно дело не похоже на другое, Нине каждый раз придется изобретать кардинально новую стратегию защиты.

И действительно: как можно одними и теми же доводами убедить судей в невиновности меломана, обвиненного в шпионаже и кинодивы, которой предъявили убийство сожителя?

Девушке придется научиться следовать законам адвокатуры, не преступая при том границ собственной совести. И если несправедливо обвиненных в тяжком преступлении подростков хочется спасти, то уж о воре в законе, у которого руки по локоть в крови, такого точно не скажешь.

В фильме будет всего 16 серий. Продюсером стал Александр Цекало, в главной роли выступит Мари Ворожи («Стиляги», «С любимыми не расстаются»). Премьера — на Первом канале, дата пока не определена.

А вам интересно будет посмотреть сериал, снятый по реальным уголовным делам 60-х годов?